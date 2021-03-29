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İzmir Büyükşehir'den üreticiye 330 bin TL'lik destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki dayanışma zincirine bir halka daha ekledi. Ödemişli üreticilerden Ödemiş Bozdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile 200 ton patates, Çanakkaleli üreticilerden de Çanakkale Bayramiçi Kazdağı Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kanalıyla 20 ton elma alındı. Ürünlerin kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı

İzmir Büyükşehir'den üreticiye 330 bin TL'lik destek
29 Mart 2021 Pazartesi 11:09

Koronavirüs salgınında üretici ve tüketiciyi yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, desteklerine devam ediyor. Sürdürülebilir tarımsal üretim ve yerel kalkınmayı ilke edinen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı alımlarla hem üreticinin hem de destek bekleyen ailelerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi; Ödemişli patates üreticilerinden Ödemiş Bozdağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile 200 ton patates, Çanakkaleli üreticilerden de Çanakkale Bayramiçi Kazdağı Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi aracılığıyla 20 ton elma aldı.

330 bin liralık destek

Elma ve patatesler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin muhtelif yerlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılıyor. Geçtiğimiz hafta sonu, 20 ton elma 3 kilogramlık paketler halinde 5 ilçede 6 bin 500’den fazla haneye ulaştırıldı. Önümüzdeki hafta ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 ilçede 20 bin haneye patates dağıtımı yapacak.
Alımlarla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi üreticilere toplam 330 bin TL’lik bir destek sağlamış olacak.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #üretici #izmir büyükşehir destek
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