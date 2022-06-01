İzmir Büyükşehir'den üreticiye destek: Kilosunu 10 liradan alacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözleşmeli üretim yapan çiftçilerden karakılçık buğdayının kilosunun 10 liradan alınacağı müjdesini verdi. Ekonomik krizin üreticinin belini büktüğünü belirten Başkan Soyer, “Toprak Mahsulleri Ofisi halen buğday fiyatı açıklamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sözleşmeli üretilen karakılçık buğdayının kilosunu 10 liradan alacağımızı müjdelemek isterim. Üreticimizin üretebilmesi için gereken tüm desteği vereceğiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda alım garantili modelle küçük üretici desteklenmeye devam ediliyor. Piyasa fiyatının iki katı üzerinde bedelle alım yapmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl karakılçık buğdayı tohumu dağıttığı üreticiden buğdayın kilosunu 10 liradan alacağını duyurdu. Başkan Tunç Soyer, “Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi buğdayı 3.5 liraya alacağını açıklamışken, biz karakılçık tohumu dağıttığımız üreticiden 7 liradan alım yapacağımızı duyurmuştuk. Toprak Mahsulleri Ofisi halen buğday fiyatı açıklamadı ama biz enflasyon baskısını düşünerek sözleşmeli üretilen karakılçık buğdayının kilo fiyatını 7 liradan 10 liraya çıkarttığımızı çiftçimize müjdelemek istiyoruz. Üreticimizin üretebilmesi için gereken tüm desteği vereceğiz” dedi.

İzmirli markası ile satılacak



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı atalık tohum karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesi, İzmir ölçeğine taşınarak kentin tüm ovalarını karakılçık buğdayıyla buluşturmayı hedefliyor. İthal tohum yerine yerel tohum kullanılmasını teşvik etmek ve buğday üreticilerine destek sağlamak için başlatılan proje kapsamında bu yıl İzmir, Manisa Salihli ve Burdur’da 4 bin dekar alanda hasat yapılacak. Tam verimde yaklaşık 800 ton karakılçık buğdayı alınması ve üreticiye 8 milyon lira destek olunması hedefleniyor. Buğdayların önemli bir kısmı önümüzdeki sene için tohum olarak ayrılacak, kalan kısmı ile Büyükşehir iştiraki İzTarım un, ekmek ve makarna yaparak İzmirli markası ile tüketicilere ulaştıracak.