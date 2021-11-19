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İzmir Büyükşehir'den üreticiye yem desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda, İzmir’deki küçük üreticiyi destekleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ve artan maliyetler nedeniyle yem ihtiyacını karşılamakta zorlanan 191 üreticiye yaklaşık 13 bin çuval kuzu büyütme yemi dağıttı. Bu kapsamda dağıtılan toplam yem miktarı ise 30 bin çuvala ulaştı

İzmir Büyükşehir'den üreticiye yem desteği
19 Kasım 2021 Cuma 10:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu kapsamında küçükbaş hayvancılığı canlandırmak için kuzu büyütme yemi desteğine devam ediyor. Kiraz ve Menderes’in ardından Torbalı’da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yaklaşık 13 bin çuval kuzu büyütme yemi dağıtıldı. Torbalı Pazaryeri’ndeki dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İlçe Başkanı Övünç Demir, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Künarlıoğlu ile yurttaşlar ve üreticiler katıldı.

“Küçükbaş hayvan hibe edeceğiz”


İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel üreticiye ve kırsala yönelik projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek bir kalkınma modeline öncülük ettiğini dile getirdi. Torbalı’nın 29 mahallesinde 191 üreticiye toplamda 350 bin kilogram kuzu büyütme yemi dağıtıldığını ve bunun bir rekor olduğunu söyleyen Özuslu, “Yine Torbalı’da 118 üreticimize, projemizden faydalanmaları adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği eğitimi vereceğiz. Eğitimini başarıyla tamamlayan üreticilerimize küçükbaş hayvan hibe edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak köylümüze, üreticimize destek vermeye devam edeceğiz. Başkan Tunç Soyer'in ortaya koyduğu 'Başka Bir Tarım Mümkün' anlayışının temellendiği kuraklık ve yoksullukla mücadele için canla başla çalışacağız” dedi.

“Çiftçi olmadan ülkede kalkınma olmaz”


Konuşmasında üreticinin belini büken girdi maliyetlerine de değinen Özuslu şunları söyledi: “Çiftçinin en büyük sorunu girdi maliyetleri. Mazot, gübre ve ilaç maliyetleri üreticinin belini büküyor. Üretici bu maliyetlerin altından nasıl kalkacak? Nasıl üretip, nasıl satacak? Çocuklarını nasıl geçindirecek? Çiftçi olmadan bu ülkede kalkınma olmaz, çiftçi olmadan bu ülke doymaz. Bu ülkenin kalkınması ve doyması için çiftçiye, üreticiye destek olmamız lazım.”

Tekin'den Başkan Soyer'e teşekkür


Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye yönelik desteklerine teşekkür ederek, “Büyükşehir'in tarımsal üretime yıllardır verdiği destekleri hepimiz biliyoruz. Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından yem çuvalları üreticilere dağıtıldı.

Üreticiye büyük destek


Kuzu büyütme yemi daha önce Kiraz’ın 36 mahallesinde 238 üreticiye dağıtıldı. Ardından Menderes’te yıldırım düşmesi sonucu zarar gören üreticiler 100 çuval kuzu büyütme yemi ile desteklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muğla’ya da destek elini uzattı. Orman yangınları sonucu zarara uğrayan üreticilere 7 bin çuval kuzu büyütme yemi verildi. Büyükşehir’in toplamda sağladığı kuzu büyütme yem desteği yaklaşık 30 bin çuvala (800 bin kilo) ulaştı.

Etiketler; #izmir #torbalı #kuzu büyütme yemi #tunç soyer #başka bir tarım mümkün
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