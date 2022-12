İzmir Büyükşehir'den yeni adım! Uygun fiyatlı et satacaklar!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonunun önemli bir ayağı olarak hayata geçirdiği Halkın Bakkalı mağazaları Halkın Kasabı reyonlarıyla yenileniyor. Artan enflasyona karşı sağlıklı ve uygun fiyatlı eti İzmirliler ile buluşturacak şubelerden ilki 2 Aralık’ta Bornova Doğanlar’da açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde yaygınlaştırdığı Halkın Bakkalları, “Halkın Kasabı” reyonlarıyla yenileniyor. Hizmet kalitesini arttırmak için Halkın Bakkalı mağazalarında yapılanmaya giden İzmir Büyükşehir Belediyesi, dönüşüm sürecini tamamladı. Büyükşehir iştiraki İzTarım A.Ş.’nin kırsalda küçük üreticiye can suyu olan Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde hazırlanan işlenmiş ve karkas et ürünleri, artan enflasyona karşı uygun fiyatla İzmirlilere sunulacak. Yenilenen yüzüyle hizmet verecek Halkın Bakkallarının ilki 2 Aralık’ta Bornova Doğanlar’da açılacak.

“Hesaplı ve kaliteli eti vatandaşlarımıza ulaştıracağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ekonomik anlamda zor günler geçirdiğimiz böyle bir dönemde, hesaplı ve kaliteli eti vatandaşlarımıza ulaştıracağımız için mutluyuz. Kendi yatırımımızla kurduğumuz Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde hem karkas olarak kesimi yapılan hem de işlenerek paketlenen et ürünlerimiz, yenilenen marketlerimizde satışa sunulacak. Yoksullukla mücadele çalışmalarımız kapsamında ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın sofralarına katkıda bulunmak bizim için çok kıymetli. Kentliyi iyi, adil, hesaplı ve temiz gıdayla buluşturmaya, marketlerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Uygun fiyatlı et ürünleri ve daha fazlası

İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle yüzde 100 danadan kıymanın kilosu 110 lira, kuşbaşı etin kilosu 135 lira ve doğal fermente kasap sucuğunun kilosu 140 liradan satışa sunulacak. Genişletilmiş et reyonunda tüketiciler taze ve sağlıklı et ürünlerinin yanı sıra İzmirli markasının et, süt ve bitkisel ürünlerine de ulaşabilecek. Mağazalarda ayrıca kooperatiflerin doğal ürünleri de satışa sunulacak.

Halkın Bakkalı marketleri, aralık ayı içerisinde Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak ve Menemen’de hizmet vermeye başlayacak.