İzmir Büyükşehir'e 3 ödül birden

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda üç ödül birden kazandı

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nın kazananları belli oldu. 32 üye belediyenin 84 projeyle başvurduğu yarışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi üç ödüle birden layık görüldü. 7 projeyle yarışmaya katılan Büyükşehir, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde “Talatpaşa Bulvarı Yükseltilmiş Yaya Geçidi Projesi”, Sağlıklı Çevre kategorisinde “Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridor Projesi ile ödül kazanırken, Sağlıklı Yaşam kategorisinde “Toplum Sağlığında Uzaktan Eğitim (UÇE)” projesi ile Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

Jüri Prof. Dr. Ruşen Keleş’in başkanlığında toplandı



“Sosyal Sorumluluk”, “Sağlıklı Şehir Planlaması”, “Sağlıklı Yaşam” ve “Sağlıklı Çevre” kategorilerinde açılan yarışmada jüri “Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Sorumluluk” kategorisinden 7, “Sağlıklı Şehir Planlaması” kategorisinden 2, “Sağlıklı Yaşam” kategorisinden 5 ve “Sağlıklı Çevre” kategorisinden 6 projeyi değerlendirdi. “Büyükşehir Merkez İlçe Belediyeleri”, “Büyükşehir Merkez Olmayan İlçe Belediyeleri” ile “İl İlçe Belediyeleri” projeleri ise ayrı bir başlık altında yine dört kategoride değerlendirildi. Başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yaptığı yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. İnci Parlaktuna ve Murat Ar’dan oluştu.

Yarışmanın ödül töreninin Ekim ayı içerisinde Antalya’da yapılması planlanıyor.

Ödül alan projeler:



Sağlıklı Şehir Planlaması Ödülü - “Talatpaşa Bulvarı Yükseltilmiş Yaya Geçidi Projesi”



İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında kentte yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri Alsancak Talatpaşa Bulvarı’nın Kıbrıs Şehitleri Caddesi kısmında yayaların geçmesi için Avrupa’daki örneklerine benzer 34 metre uzunluğunda bir yaya platformu yaptı. Yükseltilmiş yaya geçidi üzerine İzmir’in tarihi köklerinden gelen figüratif desenler çalışıldı. Engelli ve yaşlı vatandaşların erişimi göz önünde bulundurularak yol ve kaldırımlar aynı seviyeye getirildi. Böylece alan mini bir meydan görünümü kazanırken yayaların karşıya kaldırım inip çıkmadan geçişi de sağlanmış oldu.

Sağlıklı Çevre Ödülü- “Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridor Projesi”



İzmir Büyükşehir Belediyesi küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir’deki Peynircioğlu Deresi’nin kıyı kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde kesintisiz bir ekolojik koridor oluşturdu. Avrupa Birliği’nin “HORIZON 2020” programı kapsamında hazırlanan ve 2,3 milyon euroluk hibe alınan “Urban Green Up-Doğa Esaslı Çözümler” projesinin bir uygulaması olan proje kapsamında geçirimsiz yüzey kullanılmadan doğa dostu uygulamalarla derede hem taşkın kontrolü sağlandı hem de dere çevresinde yeni yeşil alan oluşturuldu. Peynircioğlu Deresi ve çevresi İzmirliler’in yeni cazibe merkezi oldu.

Sağlıklı Yaşam Jüri Özel Ödülü- “Toplum Sağlığında Uzaktan Eğitim (UÇE) Projesi”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve başka bir örneği bulunmayan Uzaktan Çoklu Eğitim Modeli (UÇE) sosyal medya hesapları üstünden yaptığı paylaşımlar (facebook, instagram, twitter://ibbtoplumsaglik) ve “çevrim içi, yüz yüze canlı” eğitimler aracılığıyla sağlık okuryazarlığını (SOY) yaygınlaştırmak amacını taşıyor. Hedef toplumun sağlığını ve esenliğini geliştirmek, sağlık hakkı bilincini artırmak. Fiziksel aktiviteler ve sanat yoluyla aktif öğrenme yöntemlerini kullanıldığı UÇE Projesi’nde “Genel Sağlık, Bulaşıcı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Ruh Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, İlkyardım, Afet ve Acil Durumlarda Koruyucu, Geliştirici, Önleyici, Destekleyici Sağlık Çalışmaları, Sağlıklı, Güvenli Üretim ve Tüketim, Aktif Yaşam; Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Tüketim” konularında binlerce İzmirli’ye eğitim veriliyor. COVID-19 küresel salgını sürecinde, afet durumlarında İzmirlilerin en çok ihtiyaç duyduğu bilime dayalı güncel bilgilerin herkesin anlayabileceği ve hızlı şekilde tüm toplumun erişimine açılması UÇE’nin önemini bir kez daha gösterdi.