İzmir Büyükşehir'e 5 ödül birden

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve dirençli bir kent hedefiyle hayata geçirdiği projelere ödül yağdı. İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nin ve 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri’nin projeleri Arkitera 2021, Peynircioğlu Ekolojik Koridor Projesi ve Hatay EXPO’daki “İzmir Bahçesi” tanıtım standı ise 2022 Dünya Yeşil Şehir Ödüllerini kazandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in afetlere karşı dirençli bir kent yaratma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği projeler ödül almaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi, Peynircioğlu Deresi Ekolojik Koridor, 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri projeleri ile Hatay EXPO’da yer alan “İzmir Bahçesi” tanıtım standı ile 5 ödül birden aldı.

İki projeye Arkitera Ödülü



Kamusal sorumlulukları göz önüne alarak nitelikli mimari üretimi destekleyen işverenleri onurlandırmak amacıyla bu yıl on üçüncü kez verilen Arkitera İşveren Ödülü 2021’nin sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Büyükşehir Belediyesi ödülü iklim değişikliği nedeniyle olası kuraklığa karşı toplumu bilgilendirmek ve tarımda doğru yöntemleri uygulamalı olarak anlatmak amacıyla hizmete aldığı İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi ile kazandı. Merkezin projesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı hazırlamıştı.

Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Hayat Çemberi” adlı 10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri de Arkitera Mimarlık Merkezi seçici kurulu tarafından “Teşvik Ödülü” ne layık görüldü. Ödülleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Vahyettin Akyol ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Erhan Önen İstanbul’da düzenlenen törenle aldı. Anıt 10 Ekim 2015'te Ankara Garı’nın önünde katledilen 103 yurttaşın anısını yaşatmak için yapılmıştı.

Peynircioğlu Ekolojik Koridor Projesi’ne ikinci ödül



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında Mavişehir’deki Peynircioğlu Deresi’nin kıyı kesimiyle Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde oluşturduğu Peynircioğlu Ekolojik Koridor Projesi, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) düzenlediği Dünya Yeşil Şehir Ödülleri 2022’de en iyi 3 proje arasına girdi. Diğer ödül kazanan şehirler ise Avustralya’dan Melbourne ile Meksika’dan Meksiko şehri oldu. Ödül töreni Ekim ayında Kore’de yapılacak.

Avrupa Birliği’nin “HORIZON 2020” programı kapsamında 2,3 milyon euroluk hibeli “Urban Green Up-Doğa Esaslı Çözümler” projesinin bir uygulaması olan proje kapsamında geçirimsiz yüzey kullanılmadan doğa dostu uygulamalarla derede hem taşkın kontrolü sağlanmış hem de dere çevresinde yeni yeşil alan oluşturulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü’ne de layık görülmüştü.

Hatay EXPO’nun İzmir Bahçesi’ne iki ödül



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla Türkiye’ye öncü olan tarım vizyonu Hatay’da düzenlenen EXPO 2021’de tanıtıldı. "Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla hazırlanan, kendine özgü tasarımı ve mitolojik esintileriyle dikkat çeken İzmir Bahçesi, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) düzenlediği Dünya Yeşil Şehir Ödülleri 2022’de “Tarihi Miras ve Tarımsal Kimlik” ve “Yenilikçi Bahçe” kategorilerinde toplam iki ödül aldı.