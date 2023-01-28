İzmir Büyükşehir'e iki ödül birden

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü, Menderes Gastronomi, Kültür ve Tanıtım Festivali kapsamında verilen Gümüş Saat Kulesi Ödülleri’ne layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, halkçı kültür sanat çalışmaları, ESHOT Genel Müdürlüğü de “toplum yararını” gözettiği için ödüllendirildi

İzmir Büyükşehir'e iki ödül birden
28 Ocak 2023 Cumartesi 14:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü, Menderes Gastronomi, Kültür ve Tanıtım Festivali kapsamında, Anadolu Üniversitesi Mezunları Derneği tarafından verilen Gümüş Saat Kulesi Ödülleri’ne layık görüldü. Kültür, sanat ve sosyal hizmetler alanlarındaki halkçı politikaları ve başarılı çalışmaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verilen ödülü, Kültür Sanat Dairesi Başkanı Ceren Umay aldı.
Toplu ulaşımda yıllarca kullanım nedeniyle yıpranan 180 otobüsü, hurdaya ayırmak yerine baştan aşağı yenileyerek, Türkiye’nin dört bir yanından il ve ilçe belediyelerine hibe eden ESHOT Genel Müdürlüğü de toplum yararı gözeten çalışması nedeniyle ödüle layık görüldü.

Bey: “İleri dönüşüm de yapmalıyız”

Törene katılan ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, gelişmiş ülkelerde uygulanan “ileri dönüşüm” kavramına dikkat çekti. “Atıkları azaltma adına eşyaların, araçların ya da hammaddelerinin yeniden kullanılabilir hale getirilmesine ileri dönüşüm deniliyor” diyen Erhan Bey, şöyle devam etti. “Toplam 180 otobüsü motorundan karoserine, lastiklerinden boyasına, klimasından koltuklarına, döşemelerine kadar yeniledik. İl ve ilçe belediyelerine, İzmir Büyükşehir Belediyemizin bazı birimlerine, yine halkımızın kullanımı için hibe ettik. Hurdaya ayırmak yine, ileri dönüşüm yaparak, bu araçların aynı amaçla kullanılmasını sağladık. Dünyamızı, kaynaklarımızı koruma adına geri dönüşüme ne kadar önem vermemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bunun bir adım ötesi olan ileri dönüşüm faaliyetlerini de gözden kaçırmamamız gerekiyor.

Etiketler; #izmir #ödül #haber
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