İzmir Büyükşehir ekipleri, Hatay’da depremzede kadın ve çocukların yanında

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da kurduğu çadır kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için personel 24 saat görev yapıyor. Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi aracılığıyla çadır kentteki kadınlara psikolojik destek verilirken çocuklar da Masal Evi’nde atölye çalışmalarına katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afetten en çok etkilenen illerden Hatay’da kurduğu çadır kentteki Masal Evi ile Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi kadın ve çocukları yalnız bırakmıyor. Depremzedelere yönelik sosyal ve psikolojik destek kesintisiz sürüyor.



“Gün içinde sürekli görüşüyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları bünyesinde hizmet veren psikolog İrem Nur Uçar, “Antakya çadır kentte Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı olarak kadınlarımıza yönelik hizmetler veriyoruz. Psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımızla beraber kadınların ihtiyaçlarını tespit ediyor, gün içinde sürekli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Çadırlara tek tek gidiyoruz. Sağlık sorunları, gebelik kontrolleri olan kadınlarla ilgileniyor, yine burada olan Eşrefpaşa Hastanesi’ne yönlendirilmelerini sağlıyoruz. Barınma, yiyecek, içecek, giyim, hijyen malzemeleri, kişisel bakım ihtiyaçlarını da tespit ediyoruz. Psikososyal destek sağlıyoruz. Burada kurduğumuz Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezimiz sürekli aktif halde” dedi.



Çocuklar da unutulmadı



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Belediyesi bünyesinde çalışan ve çadır kentteki depremzede çocuklarla ilgilenen Zeliha Uçan, “Burada Masal Evi’ni kurduk. Depremzede çocuklarımız için çocuk gelişimi uzmanları, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarımız ile hizmet veriyoruz” dedi. Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü’nde görevli Bahar Süreklier de “Masal Evi etkinliklerimiz sürüyor. Eğitmenlerle çocukların iyi olma hallerini destekleyecek atölyeler yapıyoruz. Egzersizler yaptırıyor, oyunlar oynuyoruz” diye konuştu.



“Aileden gibi”



Çadır kentte kalan Emine Yılmazoğlu ise depremde evinin yıkıldığını söyleyerek “Allah kimseye bu acıları göstermesin. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok şükür, elimizden tuttu. Zaten o olmasa çok zor durumdaydık. Personeli her şeyimizi dört dörtlük karşılıyor. Hijyen, giysi, yiyecek, gıda, elektrik, ısıtıcı olsun, çok şükür, veriyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da geldi, ziyaret etti. Psikolojik olarak görevliler, doktorlar yanımızda, her an çocukları da oynatıyorlar. Memnunuz. Personel aileden gibi. Biz sormasak bile kendileri soruyor. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Sıkıntınız var mı? Eksiğiniz var mı? 7/24 yanımızdalar” dedi.



Çalışmalar işbirliğiyle yürütülüyor



Çadır kentte çocuklara yönelik kurulan Masal Evi’nde her gün 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapılıyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak alternatif etkinlikler üretiliyor. Yaklaşık 250 çocuk bu etkinliklere katılıyor. Kadınlara yönelik Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi alanında kadın sağlığı ve psikososyal destek çalışmaları dernek ve odalarla işbirliği yapılarak yürütülüyor. Engelli ve yaşlı bireylerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönlendirilmesi yapılıyor. Ortopedik malzeme temini, hastane takibi gibi destekler de veriliyor.



Çadır kentte neler var?



Hatay’daki çadır kentte aşevi ve mobil mutfak ile sabah, öğlen ve akşam olmak üzere her gün 5 bin kişilik yemek sunuluyor. Çadır kentin su ihtiyacı da şebekeden sağlanıyor. Bunun için alanda kurulan çeşmeler ihtiyacı gideriyor ve paket içme suları günlük olarak dağıtılıyor. Çadır kentte her gün düzenli olarak çöp toplama, süpürme, tuvalet ve duşların temizliği ve ilaçlama yapılıyor.

Çadır kentteki koordinasyonun sevk ve idaresi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Aynı zamanda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, İZSU ve Metro A.Ş’deki 246 personelle hizmet veriliyor. Çadır kentte 279’u çocuk 673 kişi kalıyor.