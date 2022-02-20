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İzmir Büyükşehir fırıncılarla anlaştı: Halk ekmek daha da büyüyecek

İzmir Büyükşehir fırıncılarla anlaştı: Halk ekmek daha da büyüyecek
20 Şubat 2022 Pazar 15:50

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle hem daha çok İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak hem de ayakta durmakta zorlanan fırıncılara destek olmak amacıyla Halk Ekmek projesini büyütüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Halk Ekmek projesinin kapsamı genişletiliyor. Giderek ağırlaşan yaşam koşullarına karşı hem daha çok İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak hem de geçim sıkıntısı yaşayan esnafa destek olmak amacıyla kentteki ekmek fırınlarının atıl kapasiteleri faaliyete geçirilecek. Halk Ekmek fabrikasında günde 120-130 bin ekmek üretilirken, anlaşma yapılan fırınların projeye dahil olmasıyla bu rakamın iki katı hedefleniyor. Başkan Tunç Soyer, fırıncılarla protokol imzalayarak projeyi başlatacak.

“Ekonomik fiyatlı ekmeğe talep arttı”


Hayat pahalılığı nedeniyle ekonomik fiyatlı ekmeğe talebin arttığını belirten Başkan Tunç Soyer “Bu zorlu ekonomik koşullardan tüm sektörler gibi ekmek üretimi yapan fırınlar da olumsuz etkilendi. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi ana işletme giderleri ve un, maya, tuz gibi hammaddelerdeki olağanüstü maliyet artışları bel büküyor. Biz de üretim kapasitemizi arttırmak için yüksek maliyetli ve zaman gerektiren bir yatırım yapmak yerine, endüstriyel üretim yapan fırıncıların atıl üretim kapasitelerini faaliyete geçirmeye karar verdik. Satacağımız ekmeği bu fırınlarda üreterek halkımızın ucuz ekmek talebini en yüksek düzeyde karşılamayı hedefliyoruz. Halk Ekmek fabrikamızda üretime devam ederken bir taraftan da fırıncıların atıl kapasitelerini faaliyete geçirerek daha çok İzmirliye ucuz ekmek ulaştıracağız” dedi.

Maliyetlerdeki artış ekmek fiyatlarına da yansıyor

Halk Ekmek fabrikasında üretilerek 1,5 liraya satılan 230 gram beyaz ekmek ve aynı gramajdaki kepekli ekmek maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle yarından (21 Şubat)  itibaren 2 liraya satılacak. 230 gram ekmeğin 2,5 liraya satıldığı piyasa koşullarında, böylelikle Halk Ekmek İzmirliye ucuz ekmek sağlamayı sürdürecek.
Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmek Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Karabağlar, Gaziemir ilçelerinde bulunan 63 büfe ile İzmirlilere ulaştırılıyor.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #halk ekmek
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