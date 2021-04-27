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İzmir Büyükşehir iftar saatinde metroda olanları da düşündü

Kent dayanışmasını Ramazan ayına da taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi; Halkapınar, Konak ve Üçyol metro istasyonlarında iftar saatinde yolda olanlar için bin 500 kişilik kumanya dağıttı. Ayrıca 8 ilçeye 15 bin kişilik iftar yemeği ulaştıran Büyükşehir, Ramazan ayının başından bu yana sofralara toplamda 158 bin 220 kişilik iftar yemeği koydu

İzmir Büyükşehir iftar saatinde metroda olanları da düşündü
27 Nisan 2021 Salı 09:50

Paylaşma ve dayanışma kültürünü sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, orucunu yolda açacak vatandaşları da unutmadı. Halkapınar, Konak ve Üçyol metro istasyonlarında kurulan dayanışma noktalarında, İzmirlilere iftar öncesinde bin 500 kişilik kumanya dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca; Bornova, Buca, Konak, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde de 15 bin kişilik iftar dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının başlangıcından bu yana ihtiyaç sahiplerine toplamda 158 bin 220 kişilik iftar yemeği ulaştırmış oldu.

Kent genelinde Ramazan ayı boyunca toplam 400 bin kişilik iftar yemeği vermeyi hedefleyen Büyükşehir, 75 ekip, 150 personelle ihtiyaç sahiplerinin iftar yemeklerini kapılarına ulaştırıyor.

Etiketler; #izmir #izmir metro kumanya #iftar saati izmir kumanya
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