İzmir Büyükşehir'in 'afet bölgesi' talebine Bakanlıktan ret!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Cumhuriyet Mahallesi’nde heyelan nedeniyle evlerine yönelik tahliye kararı verilen yurttaşlarla bir araya geldi. Mağdur olan herkesin ev ve arsasını satın alacaklarını ifade eden Soyer, “Pozitif ayrımcılık yapacağım vatandaşlarımsınız” dedi. Soyer, alanın afet bölgesi ilan edilmesi için bakanlığa yaptıkları başvuruya olumsuz yanıt aldıklarını da açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan ve heyelan nedeniyle evlerini tahliye etmek durumunda kalanlarla bir araya geldi. Çiğli Belediyesi’ne ait Pelikan Sosyal Tesisleri’ndeki toplantıda belediye bürokratlarıyla bölge sakinlerinin sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Başkan Tunç Soyer, bazıları taşınan bazıları ise henüz bölgede ikamet eden yurttaşlara gelinen süreç hakkında bilgi verdi.

Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi nedeniyle bölgede toprak kaymasının yaşandığı yönündeki iddialara değinen Başkan Soyer, “Harmandalı depolama alanı olmadan önce de bölgede toprak kayması olduğu uzmanlarca belirlenmiş. Yeraltı su kaynakları nedeniyle zaten bir heyelan yaşandığı bilimsel olarak tespit edildi” dedi.

Bakanlıktan “afet bölgesi” talebine ret



Bölgede heyelanın nasıl seyrettiğini tespit etmek için Hacettepe Üniversitesi ile bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Soyer, şunları söyledi: “Yürütülen çalışmaların ardından 9 Ağustos’ta son raporları aldık. Hiç tereddütsüz bir heyelan var. Bu bir afet. Bu afeti yaşıyoruz. Burasının afet bölgesi olarak ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı’na talepte bulunduk. Bakanlık; ‘Evet doğru bir heyelan var ama bunun sebebi çöplük olduğu için biz afet bölgesi ilan etmeyiz’ dedi. Bu cevap doğru bir cevap değil. Şimdi devlet böyle bir gerekçe ile depremde, selde vatandaşlarını yalnız bırakabilir mi? Afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Ne yazık ki biz bakanlığı bu konuda ikna edemedik. Bakanlık üzerinden yükü attı. ‘Bizi ilgilendirmez’ deme noktasına geldi.”

“Tüm mağduriyetleriniz giderilecek”



Taşınma sırasında, sonrasında yaşanan kayıpların tamamını gidereceklerini de anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Eksik kalan ne varsa, bardağınız dahil hepsinin listesini verin, biz gidereceğiz. Afet bölgesinde tek tek her birinizin evini ve arsasını satın alacağız. Başka türlü orada size faydalı olmamız mümkün değil. Eğer heyelan devam ediyorsa, daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabilirsiniz. Biz de çare üretemeyebiliriz. O nedenle hiçbirinizi mağdur etmeden, bedeliyle toprağınızı, binanızı satın alacağız. Bunu da belediye olarak hızlı bir şekilde yapacağız. Mağduriyetinizin devam etmesine izin vermeyeceğiz. Sonra afet bölgesi ilan edilir, o ayrı mesele” dedi.

“Pozitif ayrımcılık yapacağım vatandaşlarımsınız”



Bugüne kadar devletin burayı afet bölgesi ilan etmesini ve raporların netleşmesini beklediklerini ifade eden Soyer, “Bu acıları size unutturmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Siz bu şehirde yaşayıp hiç hak etmediği mağduriyetlerle karşılaşan insanlarsınız. Zerre kadar günahınız yok. Orayı seçip yerleşirken kim derdi ki orada heyelan olacak, sıkıntı yaşayacaksınız. Bunları bilmeden bütün bu mağduriyetleri yaşadınız. O nedenle pozitif ayrımcılık yapacağım vatandaşlarımsınız" şeklinde konuştu.

“Mağduriyetinize izin vermeyeceğim”



Soyer, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Yaşadığınız mağduriyetlerin her biri benim de içimi sızlatıyor. Ben sizin yanınızda olacağım. Mağduriyetinize izin vermeyeceğim. Evlerinizin değeri neyse onu vereceğiz. Sizi bir şeylere çırak çıkarmayacağız. Her birinizin sıkıntısına, derdine çare bulmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bugüne kadar yaşadığınız sıkıntıyı anlıyoruz ve yardımcı olmak istiyoruz. Gücümüz neye yetiyorsa yapacağız.”

Yurttaşlardan Soyer’e teşekkür



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kendilerini dinlediğini ve soruları çözmek için adım attığını belirten yurttaşlar da Başkan Soyer'e teşekkür etti.

Eylül ayında yapılacak meclis toplantısında konuya ilişkin karar alınıp, çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.