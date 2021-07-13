İzmir Büyükşehir'in dağıttığı küçükbaş hayvan sayısı 12 bine ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımlarına Tire'de devam etti. Dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, bugüne dek yaklaşık 12 bin küçükbaş hayvanı üreticilere vererek hem köyden kente göçün önüne geçmeyi hem de kırsal kesimde yaşayan küçük ölçekli aile işletmelerinin lokmalarını büyütmeyi hedeflediklerini söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde üreticiyi destekleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Tire'ye bağlı 11 köyde yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 72 çiftçiye, 283 küçükbaş hayvan dağıttı. Hayvan dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç katıldı.

“Dezavantajlı köylerde alternatif gelir kaynaklarını destekliyoruz”



Törende konuşan Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda, kırsal kesimde küçük ölçekli üreticilere verdiği desteklerle Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Özuslu tüm bu çalışmalarla hem köyden kente göçün engellendiğini hem de kırsal kesimde yaşayan küçük ölçekli aile işletmelerinin lokmasının büyütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Uzun süredir devam eden küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında bugüne kadar 17 ilçemizde, 3 bin 45 üreticimize toplamda yaklaşık 12 bin küçükbaş hayvan desteğinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak dezavantajlı köylerde alternatif gelir kaynaklarını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyor.”

“Çalışmalarımızla katma değeri büyütüyoruz”



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, tarımsal çeşitliliği zenginleştirmeyi de hedeflediğini ifade eden Mustafa Özuslu, “Tarımsal ürünlerimizin markalaşmasını ve pazarlamasını destekleyerek katma değerini büyütüyoruz. Böylece ihracat potansiyeli olan ürünleri teşvik edip Türkiye ekonomisini de önemli katkılar sunuyoruz, büyütüyoruz. Küçük üreticileri örgütlenmeye teşvik ederken, kadınları ve gençleri de tarım ekonomisinde söz sahibi kılıyor, kırsaldaki yaşam kalitesini artırıyoruz. Yerli tohumları ve hayvan ırklarını yaygınlaştırıp tarıma sahip çıkıyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından küçükbaş hayvanlar, kurayla sahiplerine teslim edildi.

Proje kapsamında daha önce de Tire'ye bağlı köylerdeki 10'u kadın 82 çiftçiye, 328 küçükbaş hayvan dağıtılmıştı.