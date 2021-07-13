JAPON BALIĞI BU KADAR BÜYÜDÜ
JAPON BALIĞI BU KADAR BÜYÜDÜ
0
İĞRENÇ ANLAR! ÖNCE İŞEDİ...
İĞRENÇ ANLAR! ÖNCE İŞEDİ...
0
TAM BİR KOMEDİ!
TAM BİR KOMEDİ!
0
GALATASARAY'A BÜYÜK AYIP!
GALATASARAY'A BÜYÜK AYIP!
0

İzmir Büyükşehir'in dağıttığı küçükbaş hayvan sayısı 12 bine ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımlarına Tire'de devam etti. Dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, bugüne dek yaklaşık 12 bin küçükbaş hayvanı üreticilere vererek hem köyden kente göçün önüne geçmeyi hem de kırsal kesimde yaşayan küçük ölçekli aile işletmelerinin lokmalarını büyütmeyi hedeflediklerini söyledi

İzmir Büyükşehir'in dağıttığı küçükbaş hayvan sayısı 12 bine ulaştı
13 Temmuz 2021 Salı 16:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde üreticiyi destekleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Tire'ye bağlı 11 köyde yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 72 çiftçiye, 283 küçükbaş hayvan dağıttı. Hayvan dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç katıldı.

“Dezavantajlı köylerde alternatif gelir kaynaklarını destekliyoruz”


Törende konuşan Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda, kırsal kesimde küçük ölçekli üreticilere verdiği desteklerle Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Özuslu tüm bu çalışmalarla hem köyden kente göçün engellendiğini hem de kırsal kesimde yaşayan küçük ölçekli aile işletmelerinin lokmasının büyütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Uzun süredir devam eden küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında bugüne kadar 17 ilçemizde, 3 bin 45 üreticimize toplamda yaklaşık 12 bin küçükbaş hayvan desteğinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak dezavantajlı köylerde alternatif gelir kaynaklarını desteklemeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyor.”

“Çalışmalarımızla katma değeri büyütüyoruz”


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, tarımsal çeşitliliği zenginleştirmeyi de hedeflediğini ifade eden Mustafa Özuslu, “Tarımsal ürünlerimizin markalaşmasını ve pazarlamasını destekleyerek katma değerini büyütüyoruz. Böylece ihracat potansiyeli olan ürünleri teşvik edip Türkiye ekonomisini de önemli katkılar sunuyoruz, büyütüyoruz. Küçük üreticileri örgütlenmeye teşvik ederken, kadınları ve gençleri de tarım ekonomisinde söz sahibi kılıyor, kırsaldaki yaşam kalitesini artırıyoruz. Yerli tohumları ve hayvan ırklarını yaygınlaştırıp tarıma sahip çıkıyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından küçükbaş hayvanlar, kurayla sahiplerine teslim edildi.

Proje kapsamında daha önce de Tire'ye bağlı köylerdeki 10'u kadın 82 çiftçiye, 328 küçükbaş hayvan dağıtılmıştı.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #izmir hayvan dağıtımı
Önceki Haber
Japon balıkları bu kadar büyüdü!
Sonraki Haber
Narlıdere Belediyesi ve Folkart’tan “Atatürk” Sergisi!
Başkan Kılıç'tan moloz tepkisi: Nefes alacak alanımız kalmayacak
Başkan Kılıç'tan moloz tepkisi: Nefes alacak alanımız kalmayacak
0
Otel ve pansiyon işletmecilerinden ücretli belge isyanı: Biz teşvik beklerken...
Otel ve pansiyon işletmecilerinden ücretli belge isyanı: Biz teşvik beklerken...
0
Başkan Batur'dan yerel basına destek sözü
Başkan Batur'dan yerel basına destek sözü
0
Orhanlı Köyü'nde asırlık zeytin ağaçları katlediliyor!
Orhanlı Köyü'nde asırlık zeytin ağaçları katlediliyor!
0
İzmir Veteriner Hekimleri Odası'ndan Hayvanları Koruma Kanunu'na tepki
İzmir Veteriner Hekimleri Odası'ndan Hayvanları Koruma Kanunu'na tepki
0
İzmir Büyükşehir bayramda kavurma dağıtacak!
İzmir Büyükşehir bayramda kavurma dağıtacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.