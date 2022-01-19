İzmir Büyükşehir'in kara kış desteği 56 milyon lirayı aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kara kış destekleri kapsamında gıdadan nakdi yardıma, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 56 milyon 264 bin liralık yardım yaptı. Başkan Tunç Soyer, “Bu yoksulluğu hep birlikte yeneceğiz ve desteğe ihtiyacı olan yurttaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız” dedi. Soyer, İzmir Dayanışması için de bir kez daha çağrı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, gün geçtikçe zorlaşan yaşam koşulları nedeniyle başlatılan kara kış destekleri kapsamında Kasım ayının başından bugüne kadar 56 milyon 264 bin liralık yardımda bulunuldu. İzmir'de binlerce haneye gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için destek olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da pandemi ve depremde başlattığı İzmir Dayanışması’nı kara kış için harekete geçirdi.

Başkan Tunç Soyer, “Belediyemizin imkanlarını sonuna kadar zorlayarak her derde çare olmak için çalışıyoruz” dedi. Soyer İzmir’de hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için İzmir Dayanışması’nı da harekete geçirdiklerini hatırlatarak, “Bu yoksulluğu hep birlikte yeneceğiz ve desteğe ihtiyacı olan yurttaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Birlikten doğan güçle bu kara günleri atlatacak, düşeni birlikte kaldıracağız. Bir kez daha tüm İzmirlileri bu dayanışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Kara kış desteği için başvuru alınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 444 40 35 numaralı Kara Kış Destek Hattı’nın yanı sıra bizizmir.com üzerinden de sosyal yardım için başvuru almaya devam ediyor. “Kara Kış Destek Paketi”nde nakdi yardım, temel gıda talebi, giysi yardımı, yakacak, eşya, bebek bezi ve mama olmak üzere altı seçenek bulunuyor. Yurttaşlar yardım konularından birini veya daha fazlasını seçebiliyor.

29 binin üzerinde gıda paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayının başından bugüne Kara Kış Desteği kapsamında 31 bin 233 adet gıda paketi dağıttı. 5 bin 948 haneye ise 9 milyon 128 bin liralık nakdi destek sağlandı. Bin 66 adet hijyen paketi, 2 bin 574 paket bebek bezi, 12 bin 66 adet battaniye ve yorgan, 126 adet soba, 758 adet elektrikli ısıtıcı, 3 bin 552 çuval yakacak, 948 adet tüp dağıtımı da yapıldı. Üçyol’da hizmet veren Bizİzmir Giysi Noktası ve Giyim Otobüsü üzerinden bin 452 haneye 54 bin 315 parça giysi, çocuklara ise 556 adet oyuncak verildi.

Sıcak yemek, çorba ve kahvaltı

İhtiyaç sahiplerine Dayanışma Noktaları aracılığıyla aşevinden 734 bin 171 kişilik sıcak yemek, 26 bin 41 kişilik kumanya ve kahvaltı, 220 bin 152 kişilik pide ve 51 bin 810 kişilik çorba dağıtıldı.

İlk ve ortaokul öğrencilerine 20 bin bot ve mont, 4 bin 20 adet çölyak ve fenilketönüri gıda kolisi ulaştırıldı. Bin 192 vatandaş hamam hizmetinden yararlandı, 135 vatandaş Basmane bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan otelde konakladı. 215 haneye 884 adet ev eşyası verildi. 45 akülü tekerlekli sandalye, 37 manuel tekerlekli sandalye, 37 hasta yatağı, 23 bin 340 hasta bezi dağıtıldı. Nakdi yardımlarla birlikte tüm bu desteklerin bedeli 56 milyon 264 bin lirayı buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca toplam 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kış aylarında yurttaşlara destek olmalarının önemini vurgulamıştı.

Dayanışmaya katılmak isteyenler ne yapmalı?

İzmir Dayanışması’na katılmak isteyen yurttaşlar ise bizizmir.com web sitesine girerek Halkın Bakkalı üzerinden 185 liralık “Gıda Paketi” ve 65 liralık “Hijyen Paketi”nden istediği miktarda satın alınabiliyor. Büyükşehir Belediyesi yardım için başvurmuş, gerçekten desteğe ihtiyacı olan ve sosyal incelemesi tamamlanmış ailelere bu paketleri ulaştırıyor.