İzmir Büyükşehir'in verdiği 3 koyunla başladı. Şimdi ise 48 koyunluk bir sürüsü var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin köylüye destekleri sürüyor. İzmir Büyükşehir'in verdiği üç koyunu alarak bakmaya başlayan Beydağlı üretici Fatma Çetindağ'ın hayvan sayısı 48'e kadar yükseldi. Açıklama yapan Çetindağ, koyun desteği olmasaydı köyünü terk etmek ve başka bir iş yapmak zorunda kalacağını anlattı

Tarımın yüksek maliyetler nedeniyle giderek zorlaşması, köylünün toprağını bırakarak üretimden kopmasına neden oluyor. İzmir’de ise durum farklı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, üreticinin hayatını kolaylaştırıyor. Son yıllarda etkisini daha da hissettiren kuraklıkla mücadele amacıyla, beslenmesi için aşırı su tüketen silajlık mısıra bağımlı olan büyükbaş yetiştiriciliği yerine Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığı destekliyor. Bu amaçla da çiftçilere damızlık koyun ve keçi dağıtılıyor.

3 KOYUNDAN 48 KOYUNA



Beydağlı üretici Fatma Çetindağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği üç koyundan 48 koyunluk sürü elde etti. Palamutçuk köyünde yaşayan Çetindağ, "Koyun aldığım ve baktığım için çok memnunum. Eğer koyunlar olmasaydı, köyümü terk edip bu yaşımda farklı işlerde çalışmak zorunda kalacaktım. Şimdi halimden çok memnunum. Koyunlarımı satmam. Onlar bana bakıyor, ben onlara” dedi.

Koyunları daha da çoğaltacağını anlatan üç çocuk annesi Fatma Çetindağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e üreticiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: “Allah Tunç Başkanın gönlüne göre versin. Tunç Başkandan çok memnunuz. Allah başımızdan eksik etmesin.”

13 BİNDEN FAZLA HAYVAN DAĞITILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsalda ve dağ köylerinde hayvancılığı desteklemek için Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde 462'si kadın 3 bin 339 üreticiye toplam 13 bin 30 küçükbaş hayvan dağıttı.