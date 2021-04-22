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İzmir Büyükşehir, Karaburunlu depremzedelerin sesine kulak verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun Kösedere Mahallesi'nde evleri depremden ağır hasar gören ailelerin Büyükşehir'den kira yardımı çağrısına yanıtsız kalmadı. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ekipler nakdi yardım talebinde bulunan yurttaşların evraklarını alarak işlemleri başlattı

İzmir Büyükşehir, Karaburunlu depremzedelerin sesine kulak verdi
22 Nisan 2021 Perşembe 10:49

İzmir'i sarsan 30 Ekim depreminin ardından tarihe geçecek bir dayanışmanın öncülüğünü yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun'un Kösedere Mahallesi'nde evleri depremden ağır hasar görün ailelerin de yardımına koştu. Büyükşehir'in evleri depremde ağır hasar gören haneler için verdiği 10 bin TL. nakdi destekten yararlanmak isteyen depremzedelerin başvuruları ve evrakları alınarak ödemenin yapılması için işlemler başlatıldı.   

Depremzedeler ile görüşüldü

Mahalleye giderek tek tek depremzedeler ve Kösedere Muhtarı Mehmet Özduran ile  görüşen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Hemşehri İletişim Merkezi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü  ekipleri, evi ağır hasar gören 36 depremzedenin 13'nün konteynerlerde kaldığını, diğerlerinin ise köyde veya İzmir'de ikamet ettiği bilgisini aldı. Ekipler,  Büyükşehir'e müracaat ederek evraklarını tamamlayan  2 hanenin destekten yararlandığını,  diğer depremzedelerin ise "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasını ya da Büyükşehir'in 10 bin TL. nakdi destek yardımını duymadığını,   bazılarının ise internet üzerinden başvuru yapamadığı için destekten yararlanamadığını tespit etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, nakdi destekten yararlanmak için gerekli evraklarını teslim eden 25 haneye 10 bin TL. nakdi yardım için işlem başlattı.  9 hanenin de evraklarını teslim etmesi ile birlikte destekte bulunan hane sayısı 34'e çıkacak. Ayrıca depremzede ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımında da bulunuldu.

Örnek dayanışma

Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim'de İzmir'i sarsan depremde evleri ağır hasar gören aileleri kalıcı konutlara yerleşene kadar desteklemek amacıyla "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası başlatmış, yardımseverlerin bağışları ile 42 milyon 649 bin liralık kira desteği verilmişti Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından da 3 bin 428 aileye her bir haneye 10 bin lira nakdi olmak  üzere 22 milyon 500 bin liralık yardımda bulunulmuştu. Hilton Oteli'nin 380 odası ile Uzundere'deki konutların 224 dairesi de depremzedelerin kullanımına açılmıştı.

Etiketler; #izmir #karaburun #depremzede
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