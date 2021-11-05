İzmir Büyükşehir öğrencilere mont ve bot dağıtacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kara kış destekleri kapsamında ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu okullara bot ve mont dağıtımları başladı. 20 bin mont ve bot İzmir’in 30 ilçesindeki yaklaşık 600 okula ulaştırılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kentte sosyal yardım çalışmaları artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi kara kış destekleri kapsamında İzmir’in 30 ilçesinde yaklaşık 600 okuldaki ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine 20 bin mont ve bot dağıtımına başladı.

Proje kapsamında İzmir Mesleki Eğitim Merkezi’nden alınan bot ve montların üretiminde kullanılan tüm malzemeler İzmir esnafından tedarik edildi. Tekstil ve ayakkabı sektöründeki esnafa 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için 4 milyon 319 bin 568 liralık destek sağlandı.

Başkan Soyer: “Büyük bir aileyiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ekonomik krizin derinleştiği şu günlerde aileler çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve eğitim masraflarını karşılamakta gittikçe daha da zorlanıyor. Her konuda çocuklarımızın, öğrencilerimizin yanında olmayı bir borç biliyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve birbirimizin elinden tutarak, omuz vererek bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz. İzmir’de her bir yurttaşımızın refahını büyütmek için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz ” dedi.

“Kara kışta hiçbir öğrencimizi yalnız bırakmayacağız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yapan Volkan Sert ise “30 ilçemizdeki yaklaşık 600 okulumuzda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 20 bin çift bot ve 20 bin mont dağıtımını bu hafta tamamlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kara kışın yaklaştığı günlerde hiçbir öğrencimizi yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

Eğitim Kart dağıtımı tamamlandı

Eğitim yardımları kapsamında yaklaşık 25 bin öğrencinin velileri adına basılmış 140 lira bakiye yüklü Eğitim Kart dağıtımlarını da tamamladıklarını belirten Volkan Sert “Bu sayede öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği verdik. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ve İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda İzmir, Tire, Selçuk, Aliağa, Menemen, Ödemiş, Bergama, Bayındır ve Torbalı ticaret odalarıyla yapılan protokoller ile yaklaşık 200 kırtasiyeci esnafımıza 3 milyon 400 bin liralık destek sağladık” dedi.

Her kademede destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ilçede toplam bin 500 okula spor malzemesi de ulaştırdı. Eğitim yardımları kapsamında 158 köy okuluna diş macunu, diş fırçası, dezenfektan, ıslak mendil, kuru sabun, kağıt mendil, krem, şampuan ve maskeden oluşan 15 bin 800 kişilik hijyen seti dağıtıldı.

Üniversite öğrencileri de kapsam içinde

Eğitime destek çalışmalarında üniversite öğrencileri de unutulmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan öğrenciler için “İzmir Gençlere Kucak açıyor” projesini başlattı. Projeyle yurtlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Uzundere konutları, İzmirli ailelerin evleri, Mövenpick, Ontur ve Kozan City otelleri, İZSİAD Atatürk Mahallesi Kız Öğrenci Evi başta olmak üzere toplamda 399 öğrencinin barınma sorununa destek sağlandı. Projeyle öğrencilerin barınma ihtiyacı karşılanmaya devam ediyor.

Ayrıca üniversitede öğrenim gören çocukları olan 5 bin ihtiyaç sahibi aileye aylık 400 liradan toplam 3 bin 200 liralık eğitim yardımında bulunuluyor. Bu proje için 16 milyon liralık kaynak ayrıldı. Üniversite öğrencilerine her sabah 07.30 ile 09.00 saatleri arasında beş noktada sıcak çorba dağıtımı da yapılıyor.