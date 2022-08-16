İzmir Büyükşehir, sağlık çalışanlarının güvenliği için harekete geçti

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın Konya'da görev yaptığı hastanede bir hasta yakını tarafından silahla katledilmesinin ardından güvenlik önlemlerini artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi x-ray cihazı uygulamasına geçti. Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Gaffar Karadoğan, “Sağlık alanı şiddetin hiç olmaması gereken bir alan. Sağlık çalışanları olarak güvenlik sistemlerine gerek duyulmayacak ortamlarda hizmet vermek istiyoruz” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için güvenlik seviyesini arttırdı. Hastanenin girişlerine metal dedektörler yerleştirildi. Sistem üzerinde belirlenenden fazla metal yoğunluğu bulunan yurttaşları tespit edecek ve ardından güvenlik personeli müdahale edecek.



Sağlıkta şiddetin arttığını ifade eden Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Gaffar Karadoğan, “Şiddetin hiç olmaması gereken bir alan sağlık alanı ancak ne yazık ki son 20 yıl içerisinde yaklaşık 10 arkadaşımızı sağlık personeline uygulanan şiddet nedeniyle kaybettik. Bunların çözümü için gerekli adımların atılmadığına inanıyorum. Geçtiğimiz ay Konya'da görev yaptığı hastanede hasta yakını tarafından silahla Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda hastanemizin girişine de x-ray cihazı konuldu. Sağlık çalışanları olarak güvenlik sistemlerine gerek duyulmayacak ortamlarda hizmet vermek istiyoruz” dedi.