İzmir Büyükşehir yangınlara karşı kolları sıvadı: Müdürlükler kurulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü kuracak. Büyükşehir meclisinde alınan karara göre kurulacak müdürlükle kent genelinde olası yangın riskleri araştırılarak olası yangınlara karşı hazırlıklı olunacak

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumda son günlerde ardı ardına meydana gelen orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Soyer, “13 gündür devam eden yangınlarda sona gelindiğine dair haberler alıyoruz. Hem hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet hem de yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evleri yanan, malları zarara uğrayan üreticilerimize geçmiş olsun diyoruz” dedi.

“Onlara çok şey borçluyuz”



Konuşmasında son günlerde yaşanan trafik kazalarına ilişkin ise Başkan Soyer, “Üst üste iki trafik kazasında çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geçen ay boyunca yüzümüzü güldüren haberler de olmadı değil. Olimpiyatlarda başarılar göğsümüzü kabarttı. İzmir'den başarı elde eden çok sporcu var, onlarla iftihar ediyoruz. İzmir'de büyük yangın çıkmasını önleyen itfaiye ve zabıtalarımıza teşekkür ediyoruz. Mesire yerlerinde, ormanlarda çok çalıştılar. 30'un üzerinde yangın başladığı anda söndürülebildi. Onlara çok şey borçluyuz. Yangın yerinde görev yapan itfaiyeci kardeşlerimize yaptıkları canla başla görev için huzurlarınızda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yangınlara özel müdürlük

Birleşimde İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürlüğü kurulmasına yönelik önerge de görüşüldü. Önergeye ilişkin Başkan Soyer, "Bu felaketten bir vazife çıkararak İzmir'de orman köylerinde tedbirler alacak şube için bilgilendirme yaptık" dedi. Önerge mecliste oy birliği ile kabul edildi. Kurulacak müdürlük bünyesinde kent genelinde olası yangın riskleri araştıracak. Yangın çıkma riskinin yüksek olduğu bölgelerde doğru ve başarılı bir müdahale için profesyonel ekip kurulacak. İhtiyaç ve gereklilikler doğrultusunda ekipmanlar da sağlanacak. Yine yangına müdahale noktaları oluşturulacak. Bölge halkı yangın ve doğal afetlere karşı bilinçlendirilerek ön müdahaleye dahil edilecek.

Büyükşehirden mağdur üreticiye destek

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre Muğla'da çıkan yangınlar sonucu zarar gören üreticilere destek verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muğla ve ilçelerinde yangından etkilenen küçük ölçekli üreticilere 7 bin çuval kuzu büyütme yemi desteği verecek. n