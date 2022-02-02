İzmir Büyükşehir yönetmelik değiştirdi. Artık tabela savaşı yaşanmayacak

İZTO Reklamcılık, Kamuoyu Araştırma ve Açıkhava Reklamcılığı Grubu Meclis Üyesi Filiz Avcı Belet, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde tabela uygulaması ile ilgili yaptığı değişiklikle esnafla belediyenin karşı karşıya gelmekten kurtulduğunu söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, apartmanlarda ve dükkanlarda İzmir İlan Reklam Yönetmeliği'ne uygun olmayan reklam tabelalarını kaldırmaya başlamış Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden yapılan çalışmalarda tabelaların sökümü sırasında ekipler ile esnaf arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. Esnafın mağdur eden düzenleme İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde tabela uygulaması ile ilgili yaptığı değişiklikle ortadan kalktı. Reklamcılardan destek gören Büyükşehir Belediyesi’nin yönetmelikte yaptığı değişikliği değerlendiren İzmir Ticaret Odası (İZTO) 52. Reklamcılık, Kamuoyu Araştırma ve Açıkhava Reklamcılığı Grubu Meclis Üyesi Filiz Avcı Belet, değişiklik öncesi kentteki tabelaların tamamına yakının yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu ancak yapılan değişiklikle bu aykırılığın ortadan kalktığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Estetiği Müdürlüğü’nün farklı yıllarda büyükşehir meclisinde alınan “Tabela Yönetmeliği” kararlarının hem sektörü hem de esnafı ciddi şekilde etkilediğinin altını çizen Filiz Avcı Belet, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kent Estetiği Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ve tüm İzmir esnafına tam saha pres yaptığı bir tabela uygulaması vardı. Amaç tabelaları bir standarda getirmek ve şehri güzelleştirmekti. Buna biz de katılıyoruz ancak uygulama ticaret hayatını allak bullak etmiştir. Örneğin Belediyenin zemin kat işyeri tabelalarında “2,20 metreden sonra tabela yapabilirsin” kararı, yönetmelikte ki en büyük sıkıntıydı” dedi.

Esnaf cezadan kurtuldu

Değişiklik öncesi zemin katlarda kullanılan ilan ve reklamlarla ilgili Büyükşehir Tabela Yönetmeliğinin 11. Maddesi’nde, “Binaların zemin ve giriş katlarında yer alan işyerlerinin kendi bağımsız bölüm sınırları içinde kalmak, alt döşeme kotundan minimum 2,20 metre yükseklikte olmak, üst döşeme kotunu aşmamak ve eni 1 metreyi geçmemek kaydıyla işyeri cephesi boyunca uygulanabilir’’ hükmünün olduğunu hatırlatan Belet, “Oysa İzmir’deki binaların çoğunda giriş katları döşeme altı yüksekliği 2,30 m’yi geçmemektedir. Yönetmelik hükümleri uygulandığı takdirde tabela yüksekliği 10 cm’yi geçmeyecektir. Gerçekte şu an mevcut tabelaların tamamına yakını, resmi kurumlar ve bankalar da dahil olmak üzere yönetmelik hükümlerine aykırıdır. Belediye zaman zaman yönetmelik hükümlerini uygulama adına esnafa ceza kesmekte, huzur bozulmaktaydı. Yapılan değişikle bu olumsuz tablo ortadan kalktı” diye konuştu.

Çabalar sonuç verdi

İzmir Ticaret Odası Yönetimi’nin bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdinde uygulanabilir bir yönetmelik getirilmesi noktasında uzun süre çalıştığını aktaran Belet, çabalarının sonuç verdiğini belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne İlan ve Reklam Yönetmeliğindeki tabela uygulaması madde değişikliği için teşekkür etti. Belet, yönetmelikte yapılan değişiklikle zemin katta faaliyet gösteren işyerlerinin kendi bağımsız bölüm sınırları içinde yeterli tanıtım alanı bulunmaması durumunda ve belediyesince uygun görülmesi halinde birinci kat maliki ve bina yönetiminin muvafakat etmesi kaydıyla birinci kat parapet yüzeylerine tanıtım unsuru koyabileceğini belirtti.