İzmir Büyükşehirde emsal tartışması tam gaz

Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısına damga vuran Bayraklı’yla sınırlı emsal artışı kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, “Bayraklı ilk başta geldi. Bu İzmir’in genelinde diğer belediye başkanlarıyla çalışma yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Hiçbir ilçemizi, hiçbir vatandaşı ayırmıyoruz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Meclisi Birinci Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumun gündem dışı konuşmalar bölümünde meclisin birinci oturumunda gündeme gelen ‘emsal artışı’ tartışmaları devam etti.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe, birinci birleşimde Cumhur İttifakı Grubunun İzmir genelinde depremde hasar alan ve riskli kabul edilen binaların dönüşümü için yüzde 30 emsal artışı yapılmasına ilişkin önergenin CHP’li ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilerek meclis gündemine alınmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Boztepe, “Verdiğimiz önerge, uzun uzun çalışılmış bir önergeydi. Bizim burda siyaset yapma gibi bir isteğimiz olmadı. Tamamı ile bu kent için bir şeyler yapma amacıyla hazırlanmış bir önergeyleydi. Biz depremin arkasından usul ve esaslarla ilgili 4 ila 5 aylık bir çalışma yaptık, iyi de bir çalışmaydı. AK Parti Grubu’nda önerdik ve Kemal Ağabey (Sevinç) de emsal artışına destek verdi. Bunu sadece depremde etkilenen binalarda değil bütün kente yayılarak yapılması gerektiğini önerdik. Kaybettiğimiz bir şey yok, iyi düşünün dedim” dedi.

CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerine “Kenti kendi içinde gettolara bölmeyelim, gelin bu yanlıştan dönelim” diyerek seslenen Boztepe, “Karşıyaka’nın, Karabağlar’ın, Konak’ın ihtiyacı var. Dört grup başkanı altına imza atsın AK Parti’nin değil İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önergesi olsun. Siyasi rantı sizi bulsun ama bu kent kazansın. Yarın ya da biraz sonra bir deprem olacağını bilemeyiz. Biz eğer orta ve çok hasarlılara bunu verirsek haksızlık olur; ayrımcılık olur yasalara aykırı davranırız. Mimarlar Odası dava açacağını söylüyor. Neden biz hep beraber ayağı yere basan bu kenti kurtaracak bir çalışma yapmıyoruz? Gelin hep beraber bu kenti yenileyelim, depreme dayanıklı konutlar olsun. Sadece konut değil, parkı bahçesi olan yaşam alanları yaratalım. Ben AK Parti grubu ve MHP grubunun verdiği önergenin arkasında hem İYİ Parti’nin hem de CHP’nin duracağına da inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da bu önergenin doğru olduğuna inancım tamdır” dedi.

Süre tartışması meclisi gerdi



Boztepe’nin konuşması esnasında sürenin aşıldığı uyarısında bulunan Başkan Vekili Özuslu “Konuşmanızı toparlayın. Burası İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi. Burasının belli kuralları var. Bu kurallar sayın Boztepe için de geçerlidir. Provokatörlük yapma. Bu meclisin huzurunu bozamazsın. Buna sana CHP’li de, AK Partili de, İYİ Partili de vermez” diye konuştu. Yaşanan tartışma üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise Başkan Vekili Özuslu’ya yönelik “Siz de lütfen sakin olun sesinizi yükseltmeden uyarınızı yapın. Herkes anlar, sesinizi yükseltmeyin” uyarında bulundu.

“CHP grubu adına kendilerini kınıyorum”

AK Parti grubunun eleştirilerine yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç da birinci birleşimde depremzedelerle ilgili güzel bir karara imza atıldığını belirterek “Meclis üyesi arkadaşlarımız geçmişten gelen beş aylık çalışmaların da üzerine ekleyerek Başkanımızın iradesi ile de çok güzel bir karara imza attılar. Sadece bir konuda CHP ve İYİ Partili meclis üyelerimizin söylemleri ile ilgili bazı yanlış anlaşılmalara yol açacak AK Partili meclis üyelerimizin söylemleri oldu. Hüsnü Bey’in önergesinde genel bir düzenlemeden bahsediliyor. Metin o kadar uzun ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğine zarar verecek o kadar çok cümle içeriyordu ki ben CHP grubu adına kendilerini kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Acılardan siyaset üretilmesin



Kökkılınç, sözlerinin devamında ise “Depremde en çok mağdur olan Bayraklı bölgesi için karar verildi. Beklerdik ki bu karar oy birliği ile çıksın. Burada yapılan şey Bayraklı Belediye Başkanı’nın, meclis üyelerinin, vatandaşların ve STK’lerin önerisiyle bu öneri çıktı. Bu söylemler hiçbir vicdana sığmaz, hiçbir meclis üyesi bunları hak etmedi. Bayraklı ilk başta geldi. Bu İzmir’in genelinde diğer belediye başkanlarıyla çalışma yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Hiçbir ilçemizi, hiçbir vatandaşı ayırmıyoruz. İzmirli müsterih olsun elimizden geleni yapacağız. Biz isterdik ki burada kavga olmasın, meclis üyesi arkadaşlarımız siyasi bir üslup üretmesin, acılardan siyaset üretilmesin. Biliyorsunuz ki deprem vergileri diye bir gerçek var. 37 milyar 585 milyon dolardan bahsediliyor. Bu vergiler esasında şimdi lazım. Biz vatandaşlarımızı neden mağdur ediyoruz. Sosyal devletsek bu vatandaşlara şimdi yardım etmek lazım, devlet şimdi lazım. Bu da ayrı bir konu” diye konuştu.

36 milyar değil 60 milyar



Birinci birleşiminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in deprem vergilerinde toplanan vergileri sorusuna yanıt veren AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, “36 milyar değil, 60 milyar dolar. 1999 Marmara depreminde 201,9 milyar, Düzce 3.75 milyar, Bingöl 4,21 milyar, Elazığ 3.92 milyar, Kütahya 5,07 milyar lira, Van 13,8 milyar lira, Elazığ 5 milyar, İzmir depreminde ise 2 milyar lira… Bunlar depremin resmi tutanaklarına geçmiş. Bunun dışında 2003’te iktidara geldiğimizde deprem master planı hazırlanmış, Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD kuruldu. İzmir depreminde de çalışıldı, tüm paydaşlar gördü. Siz 36 milyar diyorsunuz ama bu rakam 150 milyar Türk lirası, yani 60 milyar dolar. Belki benim rakamları şişirdiğimi söyleyebilirsiniz. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gidin sorun. Sadece İzmir’de yenilenen okullara 600 milyon kaynak aktarılmış. Siyasette algı… CHP’nin dünden beri izlediğim algı operasyonu görüyorum. Emsal artışı meselesinde biz 30 ilçede öneri olarak getirdik. Sayın Başkan ortak akılı İstanbul’da arıyor. Ortak aklı arayabilecek tek bir yer var bu meclisin kendisidir. K bölgelerine nasıl çalışıldığını hepimiz biliyoruz. Biz K’ları çalışırken ciddi mücadeleler verdik. Sürekli K’ların daha iyi çıkmasında fikir alışverişi yapmadık mı? İzmir için bu kadar değerli bir konuyu üç dakika konuşmak yerine daha önce çağırıp konuşmak çok zor muydu? 30 ilçeyi kapsamamız lazım dedik. Bornova’daki 17 bin bağımsız bölümü nereye koyacağız? Siz bizim önerimizi komisyona koysaydık, komisyonda değerlendirilmiş olsaydı ve buna rağmen biz çıkıp burada siyaset yapsaydık çıkar kamuoyundan özür dilerdik” dedi.

Depremin siyaseti olmaz



MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise “Hüsnü Bey ve Hakan Bey’in söylediklerine katılıyorum. Bu önerge CHP ve İYİ Parti de dahil edilerek dört partinin birlikte oluşturduğu bir önerge ile kabul edilebilir. Deprem konusu önemli. İzmir ve Türkiye deprem kuşağında. Deprem konusu aslında her toplantıda sürekli konuşulmalı. Bayraklı’nın emsal artış oranı belirlendi tamam ama ona ek olarak Cumhur İttifakı’nın tekrar değerlendirilmesi İzmir için çok önemli. Depremin siyaseti olmaz, deprem siyasetin bir gerçeği. Burhan Özfatura döneminde başlanan deprem master planı revize edilmedi” diye konuştu.

AK Partili Hızal’dan İZBETON çıkışı



Cumhur İttifakı’nın İzmir genelinde dönüşüm yapılmasını içeren önergeyi her ayın ilk meclis toplantısında vereceklerini dile getiren AK Parti Grup Başkan Vekili Hızal da, “Hükümetin 19 yılda depremle alakalı neler yaptığı anlatıldı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi neler yapmış ya da yapmamış… Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem denildiğinde kentsel dönüşümle ilgili neler yapmış, İZBETON ile neler yapılmamış… İZBETON ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arasında sorun mu var? Büyükşehir şehrin değişik alanlarında 30 ila 33 bin civarında kentsel dönüşüm çalışması yapmış olması gerekirken bunun yüzde 5’i civarında bir dönüşüm yapmış. Eleştirdik, yasal problemler, ihaleye şirketler girmiyor denildi. Geçen yıl bir kurtarıcı buldunuz kendinize, İZBETON. Bütçesi 1 milyar. Biz İZBETON ile bu işi yapacağız dediniz, biz de destek verdik ama uyardık. Maalesef ki uyarılarımız hayata geçti. Örnekköy’de 1000 konut, Gaziemir’de 300 konut için yola çıktınız. Çok eleştirdiğiniz hükümet bir yıldan daha kısa sürede sizin yaptığınızdan çok fazla konut yaptı. İZBETON’un bütçesi 1 milyar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 12 milyar. Nerede bu paralar! Bunun hesabını İzmirli’ye vereceksiniz. İZBETON demek ki bir yılda kentsel dönüşümle alakalı hiçbir faaliyet yapamadı. Çünkü İZBETON’da para yok, ‘delikli kuruş’ kalmadı. Keşke İZBETON eski İZBETON olsaydı. İZBETON’u iki buçuk yılda batırdınız” ifadelerini kullandı.

Kaçış yok, fitil ateşlendi



İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç emsal tartışmalarına ilişkin “Depremin en çok hasar verdiği ilçe Bayraklı, sonra Bornova; diğer ilçelerde de sıkıntılar var. Bu çerçevede arkadaşlarımız çözümler üretti. Sıkıntının en çok yaşandığı Bayraklı meclisinde arkadaşlarımız karar aldı, sonra Büyükşehir’e taşındı. Kararın yeterli olmadığı düşünüldüğü için artırıldı. AK Partili arkadaşlarımız araştırma yapıp önerge hazırlamışlar. Onları da kutluyorum ama onun zamanlaması da bu meclislerden sonra bir plan dahilinde dört siyasi parti masaya yatıralım ve o sıkıntıları ele alalım. Bundan kaçış yok, fitil ateşlendi, geri dönüş yok. İzmir’in genelinde ilçe özelinde de dikkate alınarak değerlendirmek durumunda. Hiçbir partinin bu konuya negatif bakmasına olanak yok. Hükümet ve belediyeyi karşılaştırarak sonuç alamayız” diye konuştu.