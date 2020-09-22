İzmir Büyükşehir’e dört ödül birden

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda dört ödül birden kazandı

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nın kazananları belli oldu. 35 üye belediyenin 102 projeyle başvurduğu yarışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi dört ödüle birden layık görüldü. Sekiz projeyle yarışmaya katılan Büyükşehir, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde “İzmir’de Sosyal Mesafe ve Bisiklet Yolları” ile ödül kazanırken, Sağlıklı Çevre kategorisinde “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”, Sağlıklı Yaşam kategorisinde “Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz” ve Sosyal Sorumluluk kategorisinde “Halkın Bakkalı” projeleri ile Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

Ruşen Keleş’in başkanlığında toplandı

“Sosyal Sorumluluk”, “Sağlıklı Şehir Planlaması”, “Sağlıklı Yaşam” ve “Sağlıklı Çevre” kategorilerinde açılan yarışmada jüri “Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Sorumluluk” kategorisinden 9, “Sağlıklı Şehir Planlaması” kategorisinden 6, “Sağlıklı Yaşam” kategorisinden 8 ve “Sağlıklı Çevre” kategorisinden 13 projeyi değerlendirdi. “Büyükşehir İlçe Belediyeleri” ile “İl İlçe Belediyeleri” projeleri ise ayrı bir başlık altında yine dört kategoride değerlendirildi.Başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yaptığı yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar’dan oluştu. Yarışmanın ödül töreninin Ekim ayı içerisinde Edirne’de yapılması planlanıyor.

Ödül alan projeler

Sosyal Sorumluluk Ödülü - “Halkın Bakkalı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Halkın Bakkalı, küçük üreticinin desteklenmesini, kooperatiflerin ürünlerini pazarlayabilmesini, tüketicilerin de sağlıklı, ekonomik ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesini amaçlıyor. Projeyle kırsalda istihdamın arttırılması ve kentte yoksulluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. İlki Kemeraltı’nda açılan, kısa sürede Konak Gültepe, Bayraklı Özkanlar, Karşıyaka Girne ve Menemen Ulukent’e ulaşan Halkın Bakkalı altıncı şubesini Buca Kasaplar Meydanı’nda açtı. İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinden üretici kooperatiflerinin ürünlerinin aracısız olarak satışa sunulduğu Halkın Bakkalı şubelerinde meyve sebze, et, süt ürünleri, çeşitli kahvaltılıklar, bakliyat, zeytinyağı, baharat ve hijyen malzeme si gibi ürün gruplarından 400 farklı ürün bulunuyor.

Sağlıklı Yaşam Ödülü - “Pandemide Ruh Sağlığımızı Koruyoruz”

Pandemi döneminde özellikle sokağa çıkma kısıtı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yurttaşlar başta olmak üzere psikolojik desteğe gereksinim duyan tüm kesimlere yönelik bilgi ve farkındalığın arttırılması, güven telkin edilmesi ve psikososyal destek sağlanması amacıyla hazırlanan proje, bilgilendirme materyalleri ve psikolojik destek hattından oluşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projenin bilgilendirme materyalleri içinde “Pandemide Koruyucu Ruh Sağlığı” ve “Tunç Soyer Çocuklara Yeni Koronavirüsü Anlatıyor” kitapları ile “Pandemide Koruyucu Ruh Sağlığı” ve “Pandemi Sürecinde Çocuk-Yetişkin Oyun” videoları bulunuyor.

Sağlıklı Çevre Ödülü - “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”

Küresel iklim değişikliği nedeniyle alışılmışın dışında hava değişimlerinin üretici üzerindeki etkisini azaltmayı hedefleyen “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi” projesiyle, üreticilerin yerel olarak arazilerine yönelik sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgâr hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme, toprak nemi ve benzeri bilgilere sahip olmaları amaçlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü ve Kemalpaşa, Selçuk, Menemen, Bergama ile Ödemiş ilçelerinden başlatılan projeyle, üreticinin iklime ve zararlılara karşı erken uyarılar ile ilaçlama ve sulama önerileri alması, böylece ilaçlama ve sulamada da kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sağlıklı Şehir Planlaması Ödülü - “İzmir’de Sosyal Mesafe ve Bisiklet Yolları”

Sürdürülebilir ulaşım politikaları kapsamında motorlu araçların kullanımının azaltılması için toplu ulaşım, yaya ve bisikletli ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 40 kilometrelik “Ayrılmış Bisiklet Yolları”, “Paylaşımlı Bisiklet Yolları” ve “Bisiklet Şeritleri” ile İzmir'de sosyal mesafenin korunduğu yeni kentsel hareketliliği toplumun benimsemesini sağlamayı amaçlıyor. Bisiklet kullanıcılarının trafikte güvenliğinin sağlanması ve daha rahat bekleme yapabilmeleri amacıyla 400 adet el ayak dayama aparatı için çalışma başlatan Büyükşehir, yaklaşık 40 noktada 500’e yakın bisiklet park aparatı uygulaması yaptı. 50 bölgede 685 bisiklet park yeri tespit çalışmalarına devam eden Büyükşehir, otobüs-bisiklet entegrasyonunun güçlendirilmesi için bisiklet taşıma aparatı s ayısını da 60'dan 292'ye çıkarttı. Büyükşehir, bisiklet paylaşım sistemi olan BİSİM'in mevcut istasyonlarına son bir yıl içinde 10 yeni istasyon ekleyerek istasyon sayısını 45'e yükseltti. Yıl sonuna kadar beş adet istasyonun daha eklenmesi hedefleniyor. 70 tandem bisiklet de özellikle görme engelli bisikletlilerin kullanımı için paylaşım sistemine eklendi. Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na (EuroVelo) Türkiye’den katılan ilk kent olan İzmir, Bergama ve Efes antik kentlerini birbirine bağlayan 500 kilometrelik bisiklet rotası için çalışmaya da devam ediyor. EuroVelo 8-Akdeniz rotasının devamı olan 500 kilometrelik rota üzerinde 35 ücretsiz tamir kiosku ve 50 adet bisiklet pompası uygulaması yapılacak. n Tarık Bilgin