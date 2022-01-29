İzmir Büyükşehir’in 2021 yılı bütçe hedefi tuttu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçe gerçekleşme raporunun ayrıntıları belli oldu. Bütçe gelirlerinde yüzde 110, giderlerde de yüzde 97 gerçekleşme oranı yakalandı. Bütçe gelirindeki artış bir önceki yıla göre yüzde 30 oldu. Bütçe dengesi (açığı) ise yarı yarıya azaldı

Bu yılın bütçesini 12,5 milyar lira olarak belirleyen ve yüzde 40'ını yatırımlara ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçe gerçekleşme oranları da bütçe planlamasındaki başarısını ortaya koydu. Türkiye’nin en büyük yatırımcı kurumları arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı bütçe gelirleri 8 milyar 95 milyon 235 bin TL olarak açıklanırken, bütçe gerçekleşme oranı ise yüzde 110 oldu. Gelirde bir önceki yıla göre yüzde 30,66 oranında artış gerçekleşti. Bütçe gideri ise bir önceki yıla göre yüzde 16,55 artarak 8 milyar 769 milyon TL, gerçekleşme oranı ise yüzde 97,44 oldu. 2020 yılında 1,3 milyar TL olan bütçe dengesi 2021 yılında 674 milyona düşerek yarı yarıya azaldı. 2020 yılında gelirlerdeki bütçe gerçekleşme oranı yüzde 97, giderlerdeki gerçekleşme oranı ise yüzde 94,6 olmuştu.

Gururluyuz



2021 yılının pandeminin getirdiği mali yükün yanı sıra ekonomik krizin giderek derinleştiği bir yıl olduğunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü finans yapısı sayesinde yatırımlarını ara vermeden sürdürdüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “2019 yılından bu yana yaptığımız yatırım tutarı İZSU, ESHOT ve şirketlerimizle birlikte11 milyarı aştı. Kentin ve kentlilerin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Üç senedir ortaya koyduğumuz bütçe rakamları ve gerçekleşme oranları da yaşadığımız afetlere, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen son derece başarılı. 2021 yılının bütçe gerçekleşme oranlarına baktığımızda bir önceki yıla göre bütçemizi daha iyi bir noktaya taşıdığımızı gösteriyor. Türkiye’ye örnek olacak bütçe yapıyoruz. Büyük bir titizlikle çalışan ve emek veren tüm bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarıdan gurur duyuyorum” dedi.

İzmirlilere teşekkür



Belediyenin gelirlerindeki yüzde 30’luk artışın vergi gelirlerinden kaynaklandığını da söyleyen Başkan Soyer, “Bir önceki yıla göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası’ndan aldığımız pay yüzde 37,3 oranında arttı. Bu da İzmirlilerin vergi verme konusundaki duyarlılığını, titizliğini gösteriyor. Hemşehrilerimle gurur duyuyorum” dedi.

2022 yılı dönüm noktası olacak



Göreve geldiği ilk günden bu yana şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği belediyenin mali yapısını her ay internet üzerinden paylaşmaya başladıklarını söyleyen Başkan Soyer, “2022 yılında da aynı ilkeler çerçevesinde, titizlikle çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılındaki bütçe gerçekleşme oranlarındaki başarımız, güvenilir mali yapımız, bu yapıyı yönetebilme gücümüz, bize önümüzdeki günlerde temelini atacağımız İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Buca Metrosu gibi önemli projeleri hayata geçirmek için de büyük cesaret veriyor. Ekonomik krize, kur artışına rağmen şartlarımızı zorlayarak bu yılda bütçe hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. 2022 yılı İzmir’i geleceğe taşıyacak hizmetler açısından çok önemli projelerin tamamlandığı bir dönüm noktası olacak. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına güçlü, kararlı ve planlı bir şekilde yürüyoruz” dedi.

2021 yılında kaynak aktarılan başlıca projeler



İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında kentin altyapısının ve raylı sistem ağının geliştirilmesine önemli yatırımlar yaptı. Ulaşım yollarının asfaltlanmasına 1 milyar, Narlıdere-Fahrettin Altay metro hattına 427 milyon, kamulaştırmalara 128 milyon, Opera İzmir’e 99,8 milyon, Çiğli Tramvayı’na 96,4 milyon, kent içi bağlantı yolları (Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi birinci etap çalışmaları) 69,3 milyon, modern, yenilikçi yeşil alanlar ve parklara 64,3 milyon, ilçe belediyelerinin projelerine 45,4 milyon, tarımsal sulama projelerine ise 15.9 milyon liralık kaynak ayırdı. Bir önceki yıla göre ulaşım sisteminin işletilmesine verilen desteği yüzde 50 oranında artırarak, İZBAN, ESHOT, İZDENİZ, İZULAŞ’a verilen sübvansiyon miktarı 1,5 milyar liraya çıktı. Böylelikle toplu ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi sağlandı. Halk Taşıt uygulaması ile yurttaşların sabah ve akşam belirli saatlerde ulaşımdan yüzde 50 indirimli yararlanması uygulaması devam etti.

Büyükşehir’in mali yapısı internette



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde hakim olan hesap verebilirlik ve şeffaflık kültürünün bir yansıması olarak, belediyenin mali yapısı, halkın bilgi ve değerlendirmesine sunuluyor. Her ay bütçe, kesin hesap, aylık bütçe gerçekleşme raporu, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu, dış denetim raporları, gelir ve giderlerinin bir önceki dönem karşılaştırmalarını içeren tablo, grafik ve analizler, borçlanma, borç ödeme ve likidite bilgileri kamuoyuna açıklanıyor. Böylelikle İzmirliler ödedikleri verginin nereye gittiğini araştırma imkanı buluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılından bu yana sürdürdüğü bu uygulama Türkiye’de bir ilk olarak gösteriliyor.