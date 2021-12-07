İzmir Çeşme'de hortum etkili oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde hortum oluştu. Hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ahırlarda hasar oluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde hortum oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle bazı evlerin çatılarında ve bir ahırda hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre 12 evin çatısında hasar oluştuğu belirlendi.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve Belediye Başkanı Ekrem Oran da hortumun oluştuğu mahallelerde incelemelerde bulundu.