İzmir Çevre Yolu Viyadüğü altına yeni pazar açılıyor

Bornova Belediyesi, ilçe merkezine yeni bir pazaryeri daha kazandırıyor. Yeni pazar, İzmir Çevre Yolu Bornova Viyadüğü altında kurulacak. Pazaryerinin kurulacağı alanla ilgili olarak Bornova Belediyesi ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Bölgede yeni bir pazar açılmasını hem esnaf, hem de vatandaşların istediğini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Yeni pazar yeri, kurulacağı yer itibariyle bir anlamda Özkanlar Pazar Yeri’nin kapatılması ile ortaya çıkan eksikliği de giderecek. Bornovamıza hayırlı olsun” dedi.

İzmir Çevre Yolu Viyadüğü altına yeni pazar açılıyor
22 Eylül 2019 Pazar 11:15

Bornova Belediyesi İzmir Çevre Yolu Bornova Viyadüğü altına yeni pazar yeri yapacak. Ankara Caddesi ile 191 Sokak arasında kalan 12.219 metrekarelik alanda kurulacak pazaryeri, şu anda otopark olarak kullanılan alanda yapılacak düzenlemelerin ardından hizmete açılacak.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası sağlanan anlaşmanın ardından hazırlanan protokole; Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç ve pazaryerine dönüştürülecek otoparkın yetkilisi Mehmet Erdal Özçelik imza attı.

Başkan Mustafa İduğ, Bornovalıların beklentilerini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bornova Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Yeni pazaryeri, kurulacağı yer itibariyle bir anlamda Özkanlar Pazar Yeri’nin kapatılması ile ortaya çıkan eksikliği de giderecek. Hem esnafımız, hem vatandaşımız mutlu olacak. Yeni pazar yerimiz Bornovamıza hayırlı olsun” dedi.

Kapatılması tepki çekmişti

2009 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Bayraklı sınırları içerisinde kalan Özkanlar Pazar Yeri, 2017 yılında pazarın kurulduğu sokaklarda ikamet eden mahalle sakinlerinin talebi üzerine kapatılmış, ancak yerine yeni bir Pazar açılmamıştı. Bu durum pazarda tezgah açan esnaf ile alışverişini yapan vatandaşların tepkisine neden oluyordu.

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