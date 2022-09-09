İzmir CHP'den çifte kutlama!

CHP İzmir İl Başkanlığı, partinin kuruluşunun 99, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kutladı. Törende konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirerek “Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, partinin kuruluşunun 99, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kutladı. Törene CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı. Törende, CHP İzmir İl Başkanı Yücel, Kadın Kolları İl Başkan Vekili Tünay Kantekin ve Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Kotan meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende konuşan CHP İl Başkanı Yücel, 9 Eylül’ün çifte bayram olduğunu belirterek “Bugün İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü olduğu gibi; Kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi Cumhuriyet Halk Partisi 99 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kuruluş mayasını oluşturan ve genç Cumhuriyet’i demokrasiye hazırlayan bir partidir” diye konuştu.

“Kimse umutsuzluğa kapılmasın”

Konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştiriler üzerinden sürdüren İl Başkanı Yücel, “Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Cumhuriyet Halk Partililerin kitabında umutsuzluk yazmaz! Talan ve tek adam rejiminin ülkemizi sürüklediği bu çok yönlü buhrandan, güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, egemenliği tekrar kayıtsız şartsız millete devrederek, hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devletini kurarak ve hepimizin birlikte zenginleşeceği üretim ekonomisini ve sosyal devleti inşa ederek çıkacağız” dedi.

Yücel’den kararlılık vurgusu

Gelecek dönemin toplumun tüm kesimleriyle çözüm üretilecek önemli bir tarihi eşik olduğunu da vurgulayan Yücel, “CHP olarak, demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla birlikte inşa etmenin ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm hakları yok eden ve toplumu ayrıştırarak kutuplaştıran bugünün iktidarının yıkıcı siyasi anlayışının yerine, kamu yararını gözeten, toplumsal barışı güvence altına alacak aydınlık bir geleceği el birliği ile kuracağız. Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında, demokrasi, adalet, üretim ekonomisi, sosyal devlet ve sürdürülebilirliği, merkezine alan, toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek idealiyle durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak, hak temelli bir kalkınma hamlesi ile herkesin zenginleştiği ve refaha kavuştuğu, güvenceli ve insan onuruna yakışır bir geleceği kuracak tarihsel mirasa, birikime, gelecek vizyonuna ve siyasi iradeye sahiptir. Sorumluluğumuz büyük. Kararlıyız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir” diye konuştu.