NEREYE BAĞIŞ YAPACAĞI BELLİ OLDU
NEREYE BAĞIŞ YAPACAĞI BELLİ OLDU
0
DÜĞÜNDE GELİNE KÖTÜ ŞAKA!
DÜĞÜNDE GELİNE KÖTÜ ŞAKA!
0
WHATSAPP'A YENİ GÜNCELLEME
WHATSAPP'A YENİ GÜNCELLEME
0
İLYAS SALMAN'A HAPİS İSTEMİ
İLYAS SALMAN'A HAPİS İSTEMİ
0

İzmir Çiğli'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı!

İzmir Çiğli'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı!
14 Eylül 2022 Çarşamba 09:37

İzmir Çiğli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran minibüse çarptı. Meydana gelen kazada yolcu minibüsünden inen Bülent İnal ve Gülizar Obuz hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Egekent'te meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 45 DK 304 plakalı midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran Mehmet Yıldız yönetimindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Yolcu minibüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Ünal midibüsün altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise midibüsün altında kalan Bülent Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu minibüsünde bulunan ve yaralandığı belirlenen 6 kişi ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastalenere kaldırılarak, tedaviye alındı. Bülent Ünal'ın cansız bedeni, savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde midibüsün, yolcu minibüsüne çarptığı kazada ağır yaralanan Gülizar Obuz da kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişiden 4'ünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu, 1'inin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Öte yandan, midibüs sürücüsü Mustafa Kılıç'ın ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #kaza #ölüm
Önceki Haber
Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı!
Sonraki Haber
WhatsApp'a yeni güncelleme geldi!
İzmir'de kumar operasyonu: 165 bin lira ceza kesildi
İzmir'de kumar operasyonu: 165 bin lira ceza kesildi
0
Tire’nin altyapısını güçlendirecek yatırımlar sürüyor
Tire’nin altyapısını güçlendirecek yatırımlar sürüyor
0
İzmir'de dört belediyede grev hazırlığı!
İzmir'de dört belediyede grev hazırlığı!
0
'İzmirli' markası ihracata hazırlanıyor!
'İzmirli' markası ihracata hazırlanıyor!
0
İzmir'de çok sayıda öğrenciyi böyle dolandırdılar!
İzmir'de çok sayıda öğrenciyi böyle dolandırdılar!
0
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.