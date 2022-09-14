İzmir Çiğli'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı!

İzmir Çiğli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran minibüse çarptı. Meydana gelen kazada yolcu minibüsünden inen Bülent İnal ve Gülizar Obuz hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Egekent'te meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 45 DK 304 plakalı midibüs, karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran Mehmet Yıldız yönetimindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Yolcu minibüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Ünal midibüsün altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise midibüsün altında kalan Bülent Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yolcu minibüsünde bulunan ve yaralandığı belirlenen 6 kişi ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastalenere kaldırılarak, tedaviye alındı. Bülent Ünal'ın cansız bedeni, savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde midibüsün, yolcu minibüsüne çarptığı kazada ağır yaralanan Gülizar Obuz da kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişiden 4'ünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu, 1'inin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Öte yandan, midibüs sürücüsü Mustafa Kılıç'ın ise polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.