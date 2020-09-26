İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde üyelik tartışması

Ödemiş ilçesinde bazı koyun ve keçi yetiştiricileri, İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeliklerinin düşürüldüğü gerekçesiyle açıklama yaptı.

İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde üyelik tartışması
26 Eylül 2020 Cumartesi 18:53

Birliğin Ödemiş'teki binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan Çağlar Aran, kongre önesi 9 bin üyeden ancak 118'inin oy kullanmasına imkan veren düzenleme yapıldığını öne sürdü.

Kendisi dahil çok sayıda kişinin üyeliğinin yeni düzenleme ile düşürüldüğünü savunan Aran, İzmir genelinde 10 bin çobanın bulunduğunu ve 25 baş koyunu ve keçisi olanın asil üye olarak değerlendirilmesi gerektiğini iddia etti.

Aran, hiçbir çobanın hakkını yedirmeyeceklerini söyleyerek, "Bu birliğin 9 bin üyesi var. Bunlar hiçe sayılarak 118 kişinin oy kullanılmasını istiyorlar. Bu konuda bakanlığın 81 ile gönderdiği bir yazı vardır. 25 baş koyunu ve keçisi olan asil üyedir. Buna rağmen bu zihniyet 118 kişi ile seçimi yapmaya çalışmaktadır." dedi.

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