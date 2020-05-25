İzmir'de 1 hektar makilik alan yandı

Urla ilçesinde, alevlerin sardığı 1 hektarlık makilik alan, küle döndü. Bölgedeki yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

İzmir'de 1 hektar makilik alan yandı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:47

Urla'nın kırsal Menteş Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ve 1 helikopter ile ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 1 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

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