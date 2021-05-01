İzmir'de 1 Mayıs'a polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!

İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen kişilere müdahale eden polis, çok sayıda vatandaşı gözaltına aldı

Konak Meydanı ile Kıbrıs Şehitleri'nde bugün saat 11.00 sıralarında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla iki farklı grup, gösteri düzenlemek istedi. Polis ekipleri, yaptıkları eylemlerin izinsiz olduğunu belirterek göstericilerden dağılmalarını istedi. Eylemciler, uyarılara aldırış etmeyince, polis ekipleri müdahale etti. Kıbrıs Şehitleri'ndeki etkinlikte 'Umut Sendikası' üyesi olduğu belirtilen 7 kişi, Konak Meydanı'nda ise Kaldıraç grubu üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Bu kişiler hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefetten işlem uygulandı, ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' suçundan da 3 bin 150’şer TL ceza kesildi.



BORNOVA VE BUCA'DA 10 GÖZALTI DAHA

İzmir'in Konak ilçesinde, 10 kişinin gözaltına alındığı izinsiz gösterinin ardından Bornova ve Buca ilçelerinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz gösteri yapıldı. Ellerindeki pankartlarla Bornova'daki Küçükpark'a gelen gruptan İ.S. ve E.A., trafo binasına çıktı. Polislerin uyarılarına rağmen çatıdan inmeyen kişiler, yanlarına çıkmaya çalışan ekiplere de engel olmak istedi. Kısa sürede çatıya çıkan polis ekipleri, 2 kişiyi indirdikten sonra gözaltına alıp, emniyete götürdü. İ.S. ve E.A.'ya koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de para cezası kesildi.



GÜNDOĞDU MEYDANI BU YIL DA SESSİZ

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma'ya denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sessizlik hakim oldu. Önceki yıllarda işçilerin törenlerle bayramlarını kutladıkları meydan, bu yıl da geçen sene olduğu gibi salgın nedeniyle boş kaldı. Gündoğdu Meydanı'nın boş manzarası, havadan dronla görüntülendi. Meydanda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıda kişi görüldü.