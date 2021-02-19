İzmir'de 1 yıldır işsiz olan müzisyen intihar etti

Pandemi nedeniyle 1 yıldır işsiz olduğu öğrenilen İzmirli müzisyen Mert El intihar etti

İzmir'deki çeşitli mekanlarda perküsyon çalarak geçimini sağlayan Mert El intihar etti. El'in pandemi nedeniyle mekanlar kapalı olduğu için 1 yıldır işsiz olduğu öğrenildi.

El'in intiharının ardından açıklama yapan İzmir Müzisyenler Derneği, "Sevgili yol arkadaşımız, dostumuz, canımız, üyemiz, perküsyon çalarak geçimini sağlayan müzisyen Mehmet Mert El , bugün 17.30 sularında maalesef canına kıydı...

Yaklaşık 1 yıldır işsiz olan arkadaşımız, bir süredir psikolojik olarak sıkıntı yaşadığı bir döneme girmişti.

Yaşamını dönüştürmek, değiştirmek, daha iyi bir insan olmak için çaba harcayan, kendisiyle uğraşan, dayanışmacı ve paylaşımcı, özverili ve fedakar, emekçi bir dostumuzdu. İzmir Müzisyenler Derneği'nin toplumsal dayanışma etkinliklerine gönüllü gelirdi, yoksul insanlar, mülteciler, çocuklar, depremzedeler için yürüttüğümüz yardımlaşma faaliyetlerinde eşya taşır, dağıtımlara yardım eder, gönlünden ve yüreğinden verirdi. Bizim için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu.

İntihar haberinden sonra Kafe-Bar çalışanları Dayanışması da Twitter hesabından, "İzmir’de bir müzisyen arkadaşımız geçinemediği için intihar etti. Perküsyon çalarak geçinen Mehmet Mert El, mekanlar kapalı olduğu için bir yıldır işsizdi. Aylardır mekanların açılması ve işsiz kalanlara destek verin çağrımızı duymayan yöneticiler, intiharların sorumlusudur" mesajını yayınladı.