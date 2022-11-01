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İzmir'de 10 aylık bebek, otomobilde mahsur kaldı!

İzmir'de 10 aylık bebek, otomobilde mahsur kaldı!
01 Kasım 2022 Salı 08:58

İzmir'in Tire ilçesinde anahtarları içinde bırakılan araç kendini kilitledi. O sırada aracın içinde bulunan 10 aylık Zeynep bebek de mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren uğraş sonunda Zeynep bebeği kurtardı

Olay İzmir'in Tire ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 10 aylık kızı Zeynep ağlamaya başlayınca anne Müge Şen araçtan inip arka koltuğa geçmek istedi. Araçtan inen, anne kapıyı kapattığında anahtarları unuttuğunu fark etti. Otomobilin bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi üzerine Zeynep bebek araçta mahsur kaldı. Kapıyı açmak için zorlayan anne Müge Şen başarılı olamayınca panik halinde yardım istedi. Annenin yardım çağrılarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Çevredekilerin kapıları açma çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda otomobilin arka kapısının camına bant yapıştırıldı ve bu yöntemle cam aşağıya doğru çekildi. Yabancı uyruklu bir vatandaşın önerisi üzerine uygulanan bu yöntem sonucunda cam açıldı ve 10 aylık Zeynep bebek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında büyük bir üzüntü yaşayan ve gözyaşı döken anne Şen, kapının açılması sonucunda mutluluk gözyaşları dökerek bebeğine sarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #otomobil #bebek #haber
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