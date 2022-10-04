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İzmir'de 10 bin şişe sahte alkol ele geçirildi

İzmir'de 10 bin şişe sahte alkol ele geçirildi
04 Ekim 2022 Salı 10:45

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, 10 bin şişe sahte alkol ile 800 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol üreticilerine yönelik araştırma sonucu kaçakçıların kentteki depoyu kaçak eşyaların depolanması amacıyla kullandığı bilgisine ulaşıldı. Depoda yapılan aramalarda; özellikle otellerde bulunan mini barlarda kullanılan, tüketime hazır toplam 10 bin şişe sahte alkol ile yüzey temizleyicisi görünümü verilmiş 800 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 550 bin lira olduğu tespit edildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #alkol #haber
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