İzmir'de 10 Kasım programı belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ölümünün 83’üncü yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anacak. Program Ata’ya saygı yürüyüşü ile başlayacak. 14.00'te Alsancak Limanı’nda buluşacak İzmirliler Atatürk’ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyecek

İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83’üncü ölüm yıldönümünde büyük bir özlemle Ata’sını anacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 Kasım programına saat 08.50’de Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başlayacak. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de siren sesleriyle birlikte saygı duruşunda bulunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı ise Başkan Tunç Soyer’in de katılımıyla Ata’ya Saygı Yürüyüşü ile başlayacak. 14.00'te Alsancak Limanı önünde buluşacak İzmirliler Atatürk’ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerleyecek. 14.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu’nun konseri var.

Bugün söyleşi ve konser var



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Kasım programı kapsamında etkinlikler bugün başlıyor. 15.00’te Celal Atik Spor Salonu’nda Prof. Dr. Ergün Aybars söyleşisi var. 20.00’de ise Mordoğan Çok Amaçlı Salon’da İnanç Menekşe şefliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Karaburun-Mordoğan Türk Sanat Müziği Korosu’nun Atatürk’ü Anma konseri olacak.

10 Kasım’da program gün boyu devam edecek



10 Kasım’da saat 18.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) “Ömer Cumhur Yanmaz Koleksiyonu 10-23 Kasım 1938 tarihli Orijinal 10 Kasım Tarihli Gazeteler” sergisinin açılışı var. Sergi, 10-23 Kasım tarihleri arasında açık olacak. 20.00’de ise Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde Doç. Dr. Mümtaz Hakan Sakar şefliğinde İzmir Mandolin Orkestrası tarafından “Atatürk’ün Anısına” adlı mandolin dinletisi olacak.

Menderes, Kiraz ve Ödemiş’te de program



Kent merkezi dışındaki ilçelerde de etkinlikler var. Kiraz Yeniköy İlkokulu’nda ve Menderes Ataköy İlkokulu’nda 13.00’te Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi tarafından 10 Kasım temalı Atatürk’ü Anma Atölyesi yapılacak. Ödemiş Kültür Merkezi’nde 20.30’da ise Tiyatro P.A.S. tarafından “Ben Hasan Tahsin” isimli tiyatro oyunu sergilenecek.

Atatürk’e Şarkılar



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Kasım programı tek günle sınırlı değil. 11 Kasım’da 20.30’da Güzelyalı Kültür Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu’nun konseri İzmirliler ile buluşacak. 12 Kasım’da ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da 20.00’de Oğuzhan Balcı şefliğinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğiyle “Atatürk’e Şarkılar” adlı konser var. Solist olarak Dilek Türkan, Derya Türkan ve Serkan Halili sahnede olacak. 13 Kasım’da Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde 20.00’de Atatürk’ü Anma Satranç Şampiyonası yapılacak.

Gençlerle Anıtkabir ziyareti



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü Genç İzmir projesi kapsamında Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle 83 gönüllü gencin 6 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret etmesi de sağlanmıştı. Ata’nın huzuruna çıkan gençler 10 Kasım’da Ata’ya Saygı Yürüyüşüne de katılacak.