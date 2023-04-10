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İzmir'de 10 Nisan günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

İzmir'de 10 Nisan günü hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
10 Nisan 2023 Pazartesi 01:35

İzmir'de 10 Nisan günü farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalleler.  İzmir’de yaşayan vatandaşlar, su kesintisi listesi araştırmaları yapıyor.


10 Nisan Pazartesi günü İzmir'in hangi ilçelerinde farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin hangisinde su kesintisi yaşanacak?

İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreyle su kesintisi yaşanacağını öğrenmek için TIKLAYIN

Etiketler; #izmir #izmir su kesintileri #su kesintisi
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