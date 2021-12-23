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İzmir'de 10 ton kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'de 10 ton kaçak tütün ele geçirildi
23 Aralık 2021 Perşembe 08:58

İzmir Menderes'te polisler iki farklı depoya basın düzenledi. Baskında yaklaşık 4 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen 10 ton kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli aranıyor

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.M.H isimli bir şüphelinin ilçeye bağlı Görece ve Cumhuriyet mahallelerinde depo tuttuğunu ve bu depolarda kaçak tütün sakladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, savcılık talimatı ile belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 2 farklı depoda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu tahmin edilen toplam 10 ton kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünleri imha etmek üzere el koyan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak tütün #operasyon
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