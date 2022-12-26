İzmir'de 10 yaşındaki Derin'in başlattığı iyilik hareketi büyüdü! Hasta çocuklara hediyeler alındı

İzmir Menemen'de yaşayan 10 yaşındaki Derin Gür, yaptığı origamileri satarak lösemili çocuklara hediye almaya başladı. Derin'in çabasını gören diğer arkadaşları da ona katılınca iyilik zinciri başlatıldı. Velilerin hazırladığ kek ve kurabiyeler de satılarak hasta çocuklara hediyeler alındı

Bülent Okan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Derin Gür, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemi tedavisi gören çocuklar için kendi elleriyle hazırladığı origamileri satmaya başladı. Kazandığı parayla lösemi tedavisi gören hasta çocukları mutlu etmeyi amaçlayan Derin, onlara hediyeler aldı. Derin'e destek olmak isteyen arkadaşları da kısa zamanda kampanyayı büyütüp, bir 'iyilik' hareketine dönüştürdü. Çocukların aldığı hediye oyuncaklar, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) aracılığıyla tedavisi devam eden çocuklara yılbaşında mutluluk taşıyacak. Derin Gür, okullarında lösemili çocuklar için hazırlanan panodan etkilendiğini belirterek, "Öğretmenimiz lösemi haftası olduğu için bir pano hazırlamıştı. O panodan çok etkilenip origami yapmaya başladım. Bunu arkadaşlarıma anlattım ve diğer sınıflardan da gelip, yardım edenler oldu. Yaptıklarımızı diğer sınıflardan da alanlar oldu. Hasta çocuklar umarım yeni yılda hızlı bir şekilde iyileşir" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN ÖZVERİSİ MUTLU ETTİ

Öğrencilerin önemli bir duyarlılık örneği gösterdiğini anlatan 3-A sınıfı öğretmeni Özlem Akdemir, desteklerin kendilerini hem şaşırttığını hem de mutlu ettiğini dile getirerek, "Derin, Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerinde origami yapıp, satarak kazandığı parayla o çocuklara hediye almak istedi. Bunu duyan sınıflarımız da destek vermek istedi. Onlar origami yapmayı bilmedikleri için farklı bir arayışları oldu. Kurabiye yapıp, sattılar. Veliler destek verdi. Kazandığımız parayla uzun süre hastanelerde tedavi gören çocuklara hediyeler aldık. Onlar için güzel bir yılbaşı olsun istedik. Yüzleri biraz gülsün, moral olsun istedik. Çocuklarımız özveriyle çalıştılar. Bizi şaşırttılar, bu kadarını yapabileceklerini beklemiyorduk. Bazıları 2 liralık kurabiyeye 10 lira verip paranın üstünü bağışladı" dedi.

'SEVGİNİN GETİRDİĞİ MUTLULUK EN BÜYÜK İLAÇTIR'

Yılbaşı hediyesi hazırlarken yaşadığı mutluluğu anlatan 4-B sınıfından Alp İdi (9), "Küçük origamiler ve kurabiyelerle başladık. Sonra kek, pasta getirdik. Toplanan parayla hediyeler alındı. Ben denge oyunu, bebek seti ve oyun hamuru aldım. Umarım bir an önce hastalıklarını atlatırlar. Bu süreçte onları biraz da mutlu edebilirsem çok sevinirim" diye konuştu.

3-A sınıfından Mert Özyurt (9) "Arkadaşlarımıza böyle bir katkıda bulunmak çok iyi hissettirdi. Kurabiye sattık, bu hediyeleri aldık" derken, aynı sınıf öğrencisi Erva Çetin (9) de etkinliği ikinci dönem tekrar yapmak istediklerini söyledi.

9 yaşındaki Duru İpek, "Bizim imkanlarımız var, ailelerimiz her yılbaşı ve doğum gününde bize hediyeler alıyor. Ama onların olmayabilir. Onların da mutlu olmaları için buna katkıda bulunduğum için seviniyorum. Elimden geldiğince devam edeceğim" dedi.

İrem Töre (10) ise "Bu projeyi yapmamızın amacı lösemi hakkında çevremizdeki insanların farkındalığını arttırmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Bunu yaparken lösemili arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu arttırmak için onlara hediyeler hazırladık. Sevginin getirdiği mutluluk en büyük ilaçtır" ifadelerini kullandı.

4'üncü sınıf öğrencilerinden Derenay Han da "İnşallah lösemili kardeşlerimiz bir an önce iyileşir; bunu ümit ediyorum. Bu hediyelerle onları sevindirdiysek ne mutlu bize. Hepsinin yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu.