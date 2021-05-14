İzmir'de 102 bakkala olan borç kapatıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı kampanyayla, kentin yoksul kesimlerinin alışveriş yaptığı 102 bakkalın veresiye defterlerinde birikmiş 1 milyon 300 bin liralık alacak hayırseverlerin desteğiyle kapatıldı. Alım gücü düştüğü için ödeme yapmakta güçlük yaşayan yurttaşlar ve veresiye defterlerindeki borçları şimdilik sıfırlanan küçük esnaf, Başkan Soyer ile iş insanlarına teşekkür etti

Pandemi sürecinin de etkisiyle ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle alım gücü düşen yurttaşların mahalle bakkallarına olan borçları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısı üzerine hayırseverler tarafından ödeniyor. İş insanları, ilk etapta İzmir'de 102 bakkalın yaklaşık 1 milyon 300 bin lirayı bulan borcunu kapattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kendi bütçesinden bir bakkalın borcunu ödeyerek, iyilik hareketine destek verdi. Esnaflar, borçların kapatıldığını, dükkanlarının camlarına astıkları yazıyla duyurdu. Ramazan Bayramı'nda ödenen borçlar, yurttaşların nefes almasını sağladı.

Borçlarının kapatıldığını duyanlar büyük sevinç yaşadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Konak 1. Kadriye Mahallesi'nde bulunan bir bakkalın veresiye defterindeki 15 bin lira tutarındaki borç, adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından ödendi. Esnaf Fehmi Aksarı, vatandaşların pandemiden dolayı biriken borçlarını kapatan hayırsevere teşekkür etti. Aksarı, “Hayat şartları zaten zor. İnsanlar aldıklarını ödeyemez duruma geldi. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ancak insanlar özellikle son bir yıldır ödeme konusunda çok zorluk yaşıyorlardı. Şimdi borçlarının kapandığını duyan yurttaşlar, 'Allah razı olsun. Bu zor günümüzde bize yardımcı oldular' deyip teşekkür ettiler” dedi.

Veresiye defterlerindeki borç sıfırlandı

Yine 1. Kadriye Mahallesi'nde bir bakkalın 5 bin 500 liralık borcu da başka bir hayırsever tarafından ödendi. Esnaf Abdulselam Alpağan, yaklaşık iki yıldır borcunu ödeyemeyen insanların bulunduğunu, o nedenle borçların kapatılmasının kendileri açısından da büyük avantaj yarattığını belirtti. Abdulselam Alpağan, şunları söyledi: “Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Onun çağrısıyla borçları kapattılar. Bu durum bizim için de vatandaş açısından da çok iyi oldu. Çünkü hepimiz mağdur olduk. Bir değil iki sevap kazandılar. Defterler kapanmasaydı tüm borçları cebimizden ödemek zorunda kalacaktık. Zaten bakkalı çeviremiyoruz. Süper marketlerle rekabet etmemiz mümkün değil. İş yok. Veresiye defterleri kabardı. Şimdi çok mutluyuz.”

İyilik hareketine borçları kapatılan esnaftan da destek

Bayraklı Onur Mahallesi'nde de bir çok bakkalın borcu, yine hayırsever iş insanları tarafından kapatıldı. Veresiye defterindeki borçları kapatılan market işletmecisi İnan Aydın, “Pandemiden dolayı insanlar hayli zor günler geçiriyor. Bu durum bize de yansıyor. Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in çağrısıyla bakkalımızın borcu kapandı” dedi. Müşteriler ödeme yapmakta zorlandığı için kendilerinin de ürün alamadığını anlatan İnan Aydın, “Mal alımında zorlanıyorduk. Raflarımız boş kalıyordu. Borçların kapatılması bizim için çok iyi oldu. Güzel bir yardım oldu. Borcunun kapatıldığını duyan müşterilerimiz çok şaşırdı ve mutlu oldu” diye konuştu. Aydın, başlatılan bu iyilik hareketine destek olmak için ücretsiz ekmek vermeye başladıklarını söyledi.

Yardımların sürmesini istedi

Onur Mahallesi'ndeki bir marketin alacakları da yine hayırseverlerce kapatıldı. Esnaf Deniz Sönmez, mahallede yaşayanların ciddi anlamda borçlarının biriktiğini ama kendisinin de bunu istemekten çekindiğini söyledi. Müşterilerin borçlarının kapatılmasına vesile olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve borçları kapatan hayırsevere teşekkür eden Deniz Sönmez, “Böyle zor günlerde bu yardım gerçekten iyi oldu. Borcunun ödendiğini duyup da arayan o kadar çok insan oldu ki. Hayır yapmak işte budur. Başkanımızın çağrısı üzerine iş insanlarının arka mahallelere yönelmesi çok güzel oldu. Bundan sonrada umarım devamı gelir” dedi. Tüm hayırsever iş insanlarının bu yardımlarını sürdürmesini isteyen Sönmez, “Bu paralar, böyle mahallelerde yaşayanlar için oldukça büyük bir miktar. Ama zengin iş insanlarını pek de etkilemeyecek bir rakam. Hayır yapmak isteyenler bunu sürdürmeli. Biz de bunun devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Başkan Soyer'i görünce çok şaşırdık”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de kampanyayı başlattıktan sonra Konak Gürçeşme Mahallesi'nde bulunan bir bakkalın 10 bin lirayı bulan borcunu bireysel olarak ödediği öğrenildi. Esnaf Nurgül Bilgec, “10 yılı aşkın bir süredir borcunu ödeyemeyen müşterimiz var. Biz artık bir çok kişinin borcunu ödeyemeyeceğini düşünüyorduk. O parayı gözden çıkarmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum. Tunç Başkan geldi. Kendisini görünce şaşırdık. Defterimizi aldı. Parasını ödedi. Çok sevindik, müşterilerimiz de çok sevindi. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Hem müşteriler adına hem de kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz. Tam bayram öncesi çok iyi geldi. Burası fakir bir mahalle. İnsanlar ürün alıyor, veresiye yazdırıyor. Vermesek olmaz. Mahalle bakkalıyız. Yapılan ödeme sonrası açığımızı kapattık. Dükkanımıza mal alabileceğiz artık” dedi.