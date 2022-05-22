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İzmir'de 104 kişiye kumar cezası!

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki ayrı adrese yapılan operasyonda tombala oynarken yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 TL ceza kesildi, 2 kişi hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı

İzmir'de 104 kişiye kumar cezası!
22 Mayıs 2022 Pazar 13:47

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki konfeksiyon işçilerinin sendikasına ait bir bina ile Yaka Mahallesi'ndeki bir kıraathanede, kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Geçen perşembe ve cuma günleri düzenlenen operasyonlarda, tombala oynarken yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 TL ceza kesilirken, kumar oynamak için kullanılan malzemelere de el konuldu. K.B. ve A.Ç. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. 

Etiketler; #izmir #bornova #kumar
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