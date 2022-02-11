KÖPEK DIŞKILARI ZARARLI ÇIKTI!
KÖPEK DIŞKILARI ZARARLI ÇIKTI!
0
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
0
EZGİ MOLA: 50 BİN TL İSTEDİLER!
EZGİ MOLA: 50 BİN TL İSTEDİLER!
0
OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
0

İzmir'de 11 motosiklet çalan çeteye operasyon!

İzmir'in Urla ilçesinde farklı tarihlerde 11 motosiklet çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 11 motosiklet çalan çeteye operasyon!
11 Şubat 2022 Cuma 11:58

Urla’da farklı tarihlerde, 11 motosiklet çalındı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayların hırsızlık çetesi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ünün işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #motosiklet hırsızlığı #hırsızlık
Önceki Haber
Rasim Öztekin’in rol aldığı son film martta vizyona giriyor
Sonraki Haber
Sevgililer Günü gülünün fiyatı belli oldu!
İzmir Bayraklı şehir hastanesi inşaatında çalışan işçilerden eylem!
İzmir Bayraklı şehir hastanesi inşaatında çalışan işçilerden eylem!
0
Çeşme'nin ünlü plajında ceset bulundu!
Çeşme'nin ünlü plajında ceset bulundu!
0
İzmir'de bulunan bir bakkalda patlama: 4 kişi yaralandı
İzmir'de bulunan bir bakkalda patlama: 4 kişi yaralandı
0
Ayakkabı üreticisi de isyanda: Böyle bir kriz görmedik!
Ayakkabı üreticisi de isyanda: Böyle bir kriz görmedik!
0
Botları motor arızası yapınca denizin ortasında kaldılar!
Botları motor arızası yapınca denizin ortasında kaldılar!
0
Ödemiş'te çocuklara kar sürprizi!
Ödemiş'te çocuklara kar sürprizi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.