İzmir'de 11 saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştü

İzmir'de kent merkezine son 11 saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştüğü bildirildi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, son 11 saatte İzmir'in merkezinde metrekareye 128, Bayraklı'da 115, Balçova'da 99, Menderes'te 87, Bornova'da 71, Buca'da 55, Kemalpaşa'da 49, Karabağlar'da 48 kilogram yağış düştü.

Uzun yıllar şubat ayı yağış ortalaması 102 kilogram olan İzmir kent merkezindeki yağış miktarı, son 11 saatte metrekareye düşen 128 kilogram yağışla ortalama değeri aştı.

İzmir'de bugün kuvvetli yağışın gece yarısı saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

Meteoroloji yetkilileri, gün boyu etkili olacak yağışların risk yaratabileceğine işaret ederek, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.