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İzmir'de 111 kişi kumar oynarken yakalandı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 111 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 533 bin 336 lira para cezası kesildi. Kumar oynatmaya imkan sağlayan 4 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı

İzmir'de 111 kişi kumar oynarken yakalandı!
30 Haziran 2021 Çarşamba 08:47

Torbalı'nın Yeşilköy Mahallesi'nde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli C.D., G.A., O.K., A.Ç. ve N.T.'ye ait depoya operasyon düzenledi. Ekiplerce baskın yapılan adreste, 111 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Bu kişilere 'kumar oynamak' ve 'sokağa çıkma yasağını ihlal' suçlarından toplamda 533 bin 356 lira idari para cezası uygulandı. 4 şüpheli hakkında ise 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kumar operasyonu #torbalı kumar ceza #kumar #izmir kumar #izmir haber
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