İzmir'de 118 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen 2 iş yerine yapılan baskında, tombala oynarken suçüstü yakalanan 118 kişiye toplam 478 bin 490 TL idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi Ö.T. hakkında, kumara yer temin etmek suçundan 58'inci kez işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Mayıs'ta Egemenlik ve Kayadibi mahallelerinde Ö.T.'ye ait iş yerlerine baskın yaptı. Kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlenen iş yerlerinde 118 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulandı. İşletmeler mühürlenerek, kumar oynamak için kullanılan materyallere ise el kondu. Ö.T. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçundan adli işlem uygulandı. Ö.T. hakkında 58'inci kez işlem yapıldığı belirtildi.