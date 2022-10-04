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İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kuzenini öldürdü!

İzmir'de 12 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kuzenini öldürdü!
04 Ekim 2022 Salı 08:52

İzmir Selçuk'ta 12 yaşındaki çocuk evde bulduğu tabanca ile oynarken kendisiyle aynı yaşta olan kuzeni M.Ç.'yi başından vurdu. M.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, ailesi ise sinir krizi geçirdi


Olay, dün saat 15.15 sıralarında Selçuk’un Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.Ç. ve H.A. evde buldukları tabanca ile oynadıkları esnada, silah bir anda ateş aldı. H.A.’nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç.’nin başına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde M.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz M.Ç.’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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