İzmir'de 120 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde jandarma ekiplerince Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 120 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Yahşeli Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin ardından harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası İ.Ç. ve İ.Y. yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 108 sikke, 2 mühür, 9 tarihi eser niteliğinde obje ve 1 toprak lüle olmak üzere 120 parça tarihi eser ele geçirildi.