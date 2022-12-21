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İzmir'de 13 saat kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

İzmir'de 13 saat kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?
21 Aralık 2022 Çarşamba 10:56

İzmir'in Bornova ilçesinde bugün su kesintisi yaşanacak. 13 saat sürecek su kesintisi ile ilgili İZSU uyarıda bulundu. Peki sular ne zaman gelecek?

İZSU'dan yapılan açıklama şöyle:


Merkez Güney Bölge Teknik Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Bornova İlçesi, Kemalpaşa Caddesi ve Aydınlar Caddesi üzerinde bulunan Ø1000 mm.'lik vananın değişimi planlanmıştır. Söz konusu çalışma nedeniyle; 21.12.2022 Çarşamba günü saat 09:00 ile 22:00 saatleri arasında 13 saat süre ile su kesintisi zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden etkilenecek mahalleler:

Bornova İlçesi; Karacaoğlan Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Egemenlik Mahallesi , Gürpınar Mahallesi, Ümit Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi ve Yeşilova Mahalleleri

Etiketler; #izmir su kesintisi #izsu #su kesintisi #izmir
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