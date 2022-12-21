İzmir'de 13 saat kesintisi! Sular saat kaçta gelecek?

İzmir'in Bornova ilçesinde bugün su kesintisi yaşanacak. 13 saat sürecek su kesintisi ile ilgili İZSU uyarıda bulundu. Peki sular ne zaman gelecek?

İZSU'dan yapılan açıklama şöyle:



Merkez Güney Bölge Teknik Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Bornova İlçesi, Kemalpaşa Caddesi ve Aydınlar Caddesi üzerinde bulunan Ø1000 mm.'lik vananın değişimi planlanmıştır. Söz konusu çalışma nedeniyle; 21.12.2022 Çarşamba günü saat 09:00 ile 22:00 saatleri arasında 13 saat süre ile su kesintisi zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden etkilenecek mahalleler:

Bornova İlçesi; Karacaoğlan Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Egemenlik Mahallesi , Gürpınar Mahallesi, Ümit Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi ve Yeşilova Mahalleleri