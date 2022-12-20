İzmir'de 13 saat su kesintisi! Bu mahalleler dikkat!

İzmir'de su kesintisi. İZSU su kesintisine karşı vatandaşları uyardı. Bornova ilçesinde yarın sular 13 saat boyunca kesilecek. İşte su kesintisi yaşanacak mahalleler...

İZSU, su kesintisine karşı vatandaşları uyardı. Bornova'da 13 saat su kesintisi yaşanacak. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Merkez Güney Bölge Teknik Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Bornova İlçesi, Kemalpaşa Caddesi ve Aydınlar Caddesi üzerinde bulunan Ø1000 mm.'lik vananın değişimi planlanmıştır. Söz konusu çalışma nedeniyle; 21.12.2022 Çarşamba günü saat 09:00 ile 22:00 saatleri arasında 13 saat süre ile su kesintisi zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden etkilenecek mahalleler:

Bornova İlçesi; Karacaoğlan Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Egemenlik Mahallesi , Gürpınar Mahallesi, Ümit Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi ve Yeşilova Mahalleleri