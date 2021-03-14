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İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İzmir'de tören düzenlendi

İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
14 Mart 2021 Pazar 15:18

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, kentteki üniversitelerin tıp fakülteleri dekanları, İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı ile sağlık çalışanları katıldı.

Törende, İstiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Yardımcısı Kızıltoprak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Öztop, "Sıhhatli, sağlıklı, sosyal mesafesiz tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı. 

Tören, Atatürk Anıt'ı önünde çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tıp bayramı #14 mart #izmir
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