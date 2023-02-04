İzmir'de 14 Şubat etkinliği: Sevdiğine koş

İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü için “Sevdiğine Koş” temalı eğlenceli bir etkinlik düzenliyor

İzmir'de 14 Şubat etkinliği: Sevdiğine koş
04 Şubat 2023 Cumartesi 11:32

Maraton İzmir’i şehrin uluslararası markası yapmak üzere güçlü adımlar atan, yıl boyu düzenlediği koşularla bu heyecanı yüksek tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yönelik bir kez daha “Sevdiğine Koş” temalı eğlence koşusu organize ediyor. 12 Şubat Pazar günü düzenlenecek koşu, saat 14.00'te Bayraklı Smyrna Meydanı’ndan başlayacak. Bornova istikametine doğru iki farklı renge ayrılan parkurda koşacak katılımcılar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda buluşacak. Yarışa katılan eşler finişe el ele varacak. Dört kilometrelik eğlenceli koşunun kontenjanı bin çift olarak belirlendi. 1 Şubat’ta başlayan kayıtlar, www.maratonizmir.org resmi web sitesi üzerinden yapılıyor. Dileyenler 0232 293 30 90 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek.

Koşu sonunda Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda dj performansı ve eğlence düzenlenecek. Koşuya kayıt yaptıran sporculara etkinliğin gerçekleşeceği 12 Şubat 2023 günü saat 12.30 itibariyle göğüs numaraları Bayraklı Smyrna Meydanı karşısında bulunan otopark alanında dağıtılacak. Koşuyu tamamlayanlara ise bitiş alanında anı madalyası verilecek.
 

Etiketler; #izmir #sevgililer günü
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