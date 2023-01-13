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İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince depoya düzenlenen operasyonda, 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
13 Ocak 2023 Cuma 09:55

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bulunan depoda; yakıt olarak kullanılması halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlar nedeniyle de çevreye zararı olan karışımlı akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından depoya düzenlenen baskında, 150 bin 200 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir
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