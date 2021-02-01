İzmir'de 156 bin çocuk süte ücretsiz ulaşıyor

Çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırarak sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla Süt Kuzusu projesinin kapsamını her geçen yıl büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da üreticiyi kalkındırarak köyden kente göçü önlemeye yönelik önemli adımlar atıyor. Projeden yararlanan çocuk sayısı 156 bini geçerken, bu yılın sonuna kadar üreticilerden 15 milyon litre süt alınması hedefleniyor

2005-2012 yılları arasında Okul Sütü Projesi ile yola çıkan, 2012 yılından sonra Süt Kuzusu Projesi kapsamında 1-5 yaş arasındaki çocukların evlerine ayda 1 kez 8 litre süt dağıtımına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında projeyi daha da büyüterek çocukları sütle buluşturmaya devam ediyor.

2019 yılı Temmuz ayına kadar 11 ilçede (Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Buca, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Gaziemir ve Güzelbahçe ilçelerinde) , 384 mahallede, 62 ekiple 136.000 çocuğa hizmet veren Süt Kuzusu projesi, 2019 Temmuz ayından itibaren kapsamını genişleterek 8 ilçedeki (Menemen, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı, Urla, Seferihisar) 91 mahalleyle birlikte toplamda 19 ilçe, 475 mahalle, 153 bin 500 çocuğa ulaştı.

2020 yılı itibariyle Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk, Ödemiş, Tire, Beydağ, Kiraz, Çeşme, Karaburun ilçelerinin merkez mahallelerinin projeye eklenmesiyle 30 ilçe, 601 mahallede 156 bin 313 çocuğa süt dağıtımı yapılmaya başlandı.

6 kooperatiften 15 milyon litre süt alınacak

2021 yılının ilk altı aylık periyodu için, Köy-Koop’a bağlı Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Örenli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hisarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Yukarı Cuma Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Çömlekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 3 milyon 766 bin litre, Tire Süt Kooperatifi’nden 3 milyon 858 bin litre süt alımı tamamlandı. 2021 yılı sonunda 6 kooperatiften toplam 15 milyon litre süt alınması planlanıyor.

2020 yılında yaklaşık 14 milyon litre süt dağıtımı yapıldı ve üreticilere 72 milyon TL’nin üzerinde bir bedel ödendi. Proje kapsamında 2012 yılından bu yana 88 milyon 209 bin 562 litre süt için üreticiye ödenen miktar 321,5 milyon liraya yaklaştı.